Esta berlina grande que llega desde China estrena nueva gama para España

El Citroën C5 X poco a poco se va haciendo un lugar en el mercado español. De cara a la próxima temporada la firma francesa ha decidido realizar importantes modificaciones cambiando la denominación de los acabados, añadiendo mucha más dotación de serie y todo esto sin aumentar las tarifas en la misma proporción.

El nivel de acabado más sencillo se denomina You. De serie cuenta con faros LED Highbeam inteligentes, alerta y asistente de carril, lector de señales, aviso pre-colisión, frenada automática, sensores de estacionamiento del/tras, cámara posterior, faros antiniebla, asistente al arranque en cuestas, etc.

También de serie son el sistema de navegación con pantalla de 10 pulgadas, radio DAB, Apple CarPlay, Android Auto, climatizador automático dual, llantas de aleación de 19 pulgadas, instrumentación digital, acceso sin llave, arranque por botón, retrovisores plegables, cristales tintados, espejo interior fotosensible, etc.

El nivel Plus añade a lo anterior el tapizado en piel y tela, detector de objetos en ángulo muerto y en maniobras de marcha atrás, control de crucero con asistente en atascos, cargador de móvil por inducción, espejo fotosensible interior sin marco, sistema multimedia con pantalla de 12 pulgadas, Head Up Display, luces de bienvenida, etc.

La nueva terminación Max completa lo mencionado con la suspensión adaptativa, cable de recarga, sistema de visión 360 grados, portón posterior automático con función manos libres, lunas laterales y trasera laminadas/acústicas, llantas de aleación diamantadas, detalles decorativos específicos, etc.

Además se añade una serie especial denominada Hypnos que suma el techo solar panorámico de cristal con apertura eléctrica, pack decoración exterior con detalles en rojo y negro, llantas de aleación de color negro, tapizado en piel de color blanco, etc. Todas estas novedades deberían llegar en los próximos días a los concesionarios.

Los precios recomendados son los siguientes:

· 1.2 Turbo 130 CV 8AT You 32.690 €

· 1.2 Turbo 130 CV 8AT Plus 34.390 €

· 1.6 PHEV 180 CV 8AT You 43.444 €

· 1.6 PHEV 180 CV 8AT Plus 45.144 €

· 1.6 PHEV 225 CV 8AT Max 48.945 €

· 1.6 PHEV 225 CV 8AT Hypnos 51.244 €

