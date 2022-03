ACTUALIDAD EN BREVE: Audi A6 Avant e-tron, gama SUV de Seat, Renault Austral...y mucho más en CC

Esta semana en la sección de Actualidad de Centímetros Cúbicos hemos hablado de Audi que ha presentado el prototipo del futuro modelo familiar 100% eléctrico de la marca alemana: el A6 Avant e-tron Concept. Su diseño sigue lo visto en la versión Sportback, que fue presentada en el Salón de Shangai en 2021.

Además, hemos hecho referencia a la gama SUV de Seat. Seat reafirma el éxito de su renovada gama SUV, que ya representa el 53% de sus ventas en España. Está compuesta por el Arona, el coche más vendido en nuestro país; el Ateca, que ya ha comercializado más de 400.000 unidades en todo el mundo desde su lanzamiento en 2016; y, en la cúspide, el Tarraco, su SUV más grande, que cuenta ahora con una variante híbrida enchufable.

Por otra parte, os hemos contado como Segway Powersports llega a España con una gama de cuadriciclos offroad con motores híbridos. El primero es el Snarler AT6, un quad disponible con versiones de carrocería corta y larga. Le sigue el UTV Fugleman, un buggy con motores gasolina de 570 centímetros cúbicos con hibridación. Y Lynk & Co, la marca de coches china fundada en 2016, llega a España con un modelo de negocio por suscripción donde, no solo podremos adquirir un renting a medio o largo plazo, sino que a través de una APP de carsharing de la marca, podremos alquilar a terceros nuestro coche cuando no lo utilicemos.

Por otro lado, la firma francesa Renault ha presentado un nuevo modelo, el Austral. Este SUV sustituirá al Kadjar y llegará al mercado exclusivamente con motorizaciones electrificadas, tanto híbridas autorrecargables como híbridas ligeras de 12 voltios, con potencias de hasta 200 CV. Y, BMW ha presentado los rediseñados X3 y X4, sumando ambos hasta 15 variantes diferentes con motores gasolina y diésel con hibridación ligera de 48 voltios, una versión híbrida enchufable y otra 100% eléctrica.

Y, hemos finalizado esta sección de Actualidad hablando de Ponle Freno, que vuelve a pisar con fuerza la calle con su nuevo circuito de carreras. La edición 2022 contará con un total de nueve ciudades, donde se podrá participar en la modalidad de 5 o 10 kilómetros. Los más pequeños también tendrán carreras infantiles, para unas jornadas llenas de diversión solidaria en familia.

