Ni SUV ni eléctricos: estos son los coches de segunda mano que más se vendieron en 2025

2025 fue el año de rendirnos a los SUVs y en el que los eléctricos siguieron ganando cuota de mercado. Pero ni unos ni otros están en la lista de los coches de segunda más vendido. Es razonable, también, porque el mercado de coches nuevos y usados no se mueve bajo los mismos estándares ni sus clientes tienen las mismas necesidades.

Actualmente, los coches más modernos llegan con pantallas gigantes, etiquetas ECO o Cero de la DGT y la última tecnología del mercado. Sin embargo, la lista de los usados más vendidos del año pasado nos dejan claro que los conductores buscan lo práctico y las marcas que conocen de toda la vida.

Nadie se esperaba esto de Volkswagen: el Golf GTI más rápido de la historia ya está a la venta | Volkswagen

Top 10 coches de segunda mano más vendidos de 2025

Los compactos y utilitarios son los reyes absolutos del mercado de segunda mano. La prueba está en los modelos que se han colado en este Top 10: Volkswagen Golf, Renault Megane, Seat Ibiza, Ford Focus, Seat León...

La lista de nombres no debería sorprendernos, porque son marcas y modelos que llevan años con nosotros. Los conocemos de sobra, hay mucha oferta en el mercado de coches de segunda mano, tienen mecánicas probadas y una red de talleres que los controla a la perfección.

Al final, quien compra un coche usado prioriza la fiabilidad frente a los sistemas multimedia de última generación y cualquier excentricidad. Esa puede ser la razón por la que el Golf lidera el ranking. Quizá no es el mejor, pero sí es el más transversal y hay versiones para casi cualquier presupuesto, generación y necesidad. Así queda la lista completa:

Volkswagen Golf: 68.953 unidades vendidas. Renault Megane: 61.216 unidades. Seat Ibiza: 60.208 unidades. Ford Focus: 51.613 unidades. Seat León: 50.370 unidades. Citroën C4: 46.809 unidades. Renault Clio: 44.780 unidades. Opel Corsa: 35.857 unidades. Citroën C3: 35.815 unidades. Opel Astra: 34.757 unidades.

La gama española del Renault Mégane se reduce a mínimos | Renault

El dato que más llama la atención: coches con más de 12 años

Una de las cifras más curiosas es que la edad media de los coches más vendidos supera los 12 años en muchos casos, incluso los 15. Por ejemplo, en el caso del Volkswagen Golf, la edad media de los vehículos que se venden en el mercado de segunda mano es de 16,5 años. Una prueba muy evidente del envejecimiento del parque móvil español.

Lógicamente, la edad que alcanzan estos vehículos no es casualidad. Son modelos fiables, con motores sencillos, un mantenimiento asumible y un uso diario que no necesita grandes alardes tecnológicos.

Por el otro, también hemos de reconocer que los coches más antiguos son de las pocas alternativas que existen para muchos conductores, pues los vehículos más nuevos o de ocasión tienen precios elevados. Más baratos que los recién sacados del concesionario, sí, pero todavía por encima de la media de los usados.

Ford Focus 2025 | Ford

Lo que buscamos vs Lo que compramos

Otra curiosidad, ahora que hemos comenzado un año nuevo y toca hacer balance del anterior, está en la diferencia entre lo que buscamos y lo que compramos. Si nos fijamos en los vehículos más buscados del 2025, encontramos el BMW Serie 3, el Mercedes Clase C o el Audi A3.

Evidentemente, una cosa es desearlo y otra bien distinta es comprarlo. No dejan de ser vehículos premium que no son accesibles para todo el mundo, ni por el precio de compra ni por el mantenimiento posterior.