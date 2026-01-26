Por 130 euros al mes tienes ahora El Coche del Año en oferta, aunque solo hasta final de febrero

Si llevas meses dándole vueltas a cambiar de coche pero no terminas de decidirte, quizá esta oferta te empuje definitivamente. Hyundai tiene en promoción su Hyundai Kona , el SUV que ganó el premio al Mejor Coche del Año 2024, por 130 euros al mes hasta el 28 de febrero. Suena demasiado bonito para ser verdad, así que vamos a destripar la letra pequeña para que sepas exactamente a qué atenerte antes de pisar el concesionario.

Los números sobre la mesa

La oferta se basa en una financiación con Banco Cetelem que funciona de la siguiente manera: Pagas una entrada de 7.896,90 euros, luego abonas 47 cuotas de 130 euros al mes y al final te queda una cuota balloon de 14.005,19 euros. El TIN es del 6,49% y la TAE del 8%, que no está mal para los tiempos que corren.

Hyundai Kona | Hyundai

El precio promocional del Kona 1.0 T-GDi Maxx de 115 CV queda en 24.090 euros, frente a los 30.190 euros del PVP oficial, y eso significa un descuento de más de 6.000 euros que incluye el Plan Renove por entrega de tu coche usado y la aportación del concesionario. Si sumas todo lo que pagas con intereses, el importe total ronda los 28.651 euros.

Pero aquí viene lo interesante, y es que al financiar te incluyen 4 años de mantenimiento gratuito con revisiones, cambios de aceite y filtros durante cuatro años sin soltar un euro extra. Eso tiene un valor real de varios cientos de euros que hay que sumar al ahorro total de la operación.

Hyundai Kona | Hyundai

La red de seguridad

Hyundai añade algo que muy pocas marcas ofrecen, y es un compromiso de devolución del vehículo si no quedas satisfecho. Vamos, que si te arrepientes puedes echarte atrás sin quedarte atrapado con un coche que no te convence. Eso da bastante tranquilidad a la hora de firmar.

La financiación es flexible porque esa cuota final de más de 14.000 euros te permite varias opciones cuando llegue el momento. Puedes pagarla y quedarte el coche, puedes refinanciarla en más plazos, o puedes devolver el vehículo y renovar por otro modelo nuevo. Es el típico sistema balloon que usan ya casi todas las marcas.

El Kona que entra en esta oferta es la versión Maxx con motor 1.0 turbo de gasolina y 115 CV, que no es precisamente el más potente de la gama pero cumple de sobra para ciudad y carretera. Tiene todo lo que necesitas en equipamiento sin pasarte de presupuesto, así que para el día a día va más que servido.

Hyundai Kona | Hyundai

¿Por qué merece la pena?

El Hyundai Kona no ganó el premio al Mejor Coche del Año por casualidad, ya que combina un diseño moderno con un interior bien resuelto y una tecnología que supera a muchos rivales más caros. La pantalla central es enorme, los asistentes de conducción vienen de serie y el espacio interior sorprende para ser un SUV compacto.

La fecha límite del 28 de febrero es real y no una estrategia de marketing vacía, porque los descuentos del Plan Renove y las condiciones de financiación cambian cada mes. Si te interesa, mi consejo es que no lo dejes para última hora porque los concesionarios se saturan cuando quedan pocos días.

Al final, 130 euros al mes por un SUV premiado con 4 años de mantenimiento incluido y la posibilidad de devolverlo si no te convence es una combinación difícil de encontrar. La entrada es considerable y la cuota final también, pero si haces números con calma verás que las cuentas salen mejor que con muchos rivales, aunque te recomiendo comparar la financiación de Hyundai con la de tu propio banco, porque a veces se termina pagando más. Febrero se acaba antes de lo que piensas, así que ya sabes lo que toca hacer.