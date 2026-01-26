El Honda NSX resucita en una edición única creada por Italdesign que aúna todo lo mítico de la historia del coche

En 1990, Honda dio el pelotazo al emprender la producción de su modelo NSX, un imponente deportivo biplaza, de dos puertas y con un uso del aluminio en su desarrollo como nunca antes se había visto en la industria del automóvil. La marca japonesa pretendía competir en el mercado con los fabricantes europeos de deportivos como BMW, Porsche o McLaren.

Y vaya si lo consiguió, el Honda NSX se convirtió pronto en un emblema y 35 años después ha sido reinventado por los diseñadores de Italdesign.

Honda NSX Tribute | Italdesign

Tras el punto y final de la primera generación del modelo en 2005, llegó la segunda (y de momento última) en 2016.

Es esta la que ha usado Italdesign como base para crear su propia versión del Honda NSX apodada Tribute. Sin embargo, han incluido numerosos detalles en referencia a distintas variantes nacidas de la gama NSX.

Honda NSX Tribute | Italdesign

Detalles de versión Type R

Grandes ejemplos son la toma de aire que proviene del NSX-R GT de 2005 o los faros delanteros del NSX Type S. En el interior, que es prácticamente igual al NSX de segunda generación, los logos de Honda están dibujados en rojo como es particular en los Type R. Aunque la mayor nostalgia está en la parte trasera en el vehículo, pues el alerón es claramente cogido de la primera generación del modelo.

A pesar de incluir piezas noventeras o de principios del siglo, el resultado de Italdesign es un coche modernísimo, recordando al papel deportivo y de alto rendimiento que siempre ha representado este coche.

Honda NSX Tribute | Italdesign

Motor V6 biturbo

Más allá de la estética, el Honda NSX presentado por Italdesign integraría la motorización propia de la segunda generación del modelo, un propulsor V6 biturbo y otros tres eléctricos para un sistema híbrido que alcanza una potencia de 581 CV.

Así, logra unas alucinantes prestaciones de una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos y una velocidad máxima de 308 km/h.

Honda NSX Tribute | Italdesign

Esta motorización, además, está vinculada a una caja de cambios automática de doble embrague y 9 velocidades, y a una tracción total inteligente.

Este renacimiento del Honda NSX, cuya segunda generación dejó de producirse en 2022, es una de las noticias más ilusionantes de inicios de un año que se vaticina (de nuevo) convulso para la industria del automóvil con una electrificación aún no asentada y una normativa por definir del todo.