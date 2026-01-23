Volkswagen cambia su estrategia con las fábricas españolas, pero sin prescindir de empleados

El runrún sobre la viabilidad económica de Volkswagen ha sido uno de los temas candentes en la industria del automóvil durante los últimos años. Incluso se ha insinuado que el grupo podría clausurar alguna de las marcas que le pertenecen, con seria amenaza sobre Seat. Ahora, para sobrevivir, el conglomerado alemán emprende una nueva estrategia que afectará primero a las fábricas en la Península Ibérica antes de extenderse al resto del mundo.

El plan de Volkswagen tiene una cifras clarísimas: ahorrar mil millones de euros en costes de producción hasta 2030. Es mucho dinero para solo un lustro que se ha iniciado en 2026, pero en el grupo están confiados de poder al menos acercarse al objetivo porque ya se ha percibido una profunda mejora en la eficiencia en el trabajo que se hace en las plantas de producción.

Cinco regiones

Pues bien, para seguir aumentando la eficiencia y alcanzar el ahorro predefinido, Volkswagen ha lanzado una estrategia que presenta un cambio fundamental en la gestión de las fábricas. Hasta ahora, se regían de manera más individualizada. Incluso dentro de una misma planta podía existir una gestión distinta para las diferentes marcas del grupo.

Desde 2026, las fábricas se agruparán por regiones (excluyendo China, que continuará bajo su modelo tradicional), que serán las siguientes: Europa Central, Europa Oriental e India, América del Norte, América del Sur y Península Ibérica, donde hay tres plantas, las de Martorell y Pamplona en España, y la de Setúbal en Portugal.

Para implantar esta nueva estrategia, Volkswagen ha escogido al trío de plantas ibéricas como las primeras que agruparán su gestión para que se produzcan sinergias entre ellas y comprobar que se produce el ahorro de costes planificado. Así, desde el 1 de enero de 2026, la dirección de las fábricas de España y Portugal estará bajo el mando de una misma persona, un nexo en común, André Kleb, hasta ahora el líder de Planificación y Tecnología de Producción de la marca.

Dudas evidentes

Kleb será el principal responsable de que la coordinación entre las tres plantas se produzca y conlleve un ahorro significativo durante el próximo lustro. Aunque como es lógico, dentro de nuestro continente donde Volkswagen espera salvar más dinero en producción será en la región de Europa Central, que integra a Alemania.

Las dudas sobre esta nueva estrategia son obvias. Sobre todo enfocadas en un sentido, si serán capaces estas fábricas que durante tantos años han estado acostumbradas a trabajar de forma individual, y a tomar decisiones ajenas unas a las otras, de cambiar a un modelo de mutua dependencia. De momento, Volkswagen en la Península es solo una.