Volkswagen T-Roc vs Peugeot 2008: duelo de estilos, espacio interior, microhibridación y etiqueta Eco

Tras el estreno de la segunda generación del Volkswagen T-Roc, he aquí una rivalidad con mucho más sentido que antes, pues por estéticas, dimensiones y mecánicas renovadas merece establecerse un duelo de estilos, espacio interior y microhibridación entre el SUV alemán y Peugeot 2008. Dos SUV urbanos en el límite de los SUV compactos, dos superventas en el mercado español que, al compararse, demuestran vencerse en los diferentes tópicos clave.

Nueva generación del Volkswagen T-Roc | Volkswagen

En medidas, la cosa se ha puesto ahora más pareja y el T-Roc, que antes era siete centímetros más corto, en la actualidad, con 4,37 metros, es siete centímetros más largo que el SUV del león. También ha crecido a lo alto y de lado a lado, aunque de manera ínfima y por apenas unos milímetros. Puertas adentro, ahora ofrece 982 milímetros de altura al techo para los pasajeros traseros y 1.465 milímetros de anchura en la misma fila, lo que no hace más que consolidar la superioridad de su habitabilidad en relación con su rival francés, que se queda en 889 y 1.317 milímetros respectivamente.

La distancia entre ejes del SUV alemán también ha aumentado y ahora alcanza los 2,63 metros. Esto significa más libertad para las piernas, pero también un volumen de carga incrementado. Atrás quedaron los 445 litros básicos del maletero de la primera generación. Este nuevo modelo ofrece, de mínima, 475 litros con los respaldos traseros en posición, estirando la brecha con 434 litros del volumen estándar del 2008.

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Volkswagen T-Roc vs Peugeot 2008: duelo de mecánicas microhíbridas

La principal novedad en esta nueva etapa del T-Roc le pertenece a su fórmula mecánica. Adiós a la gasolina pura. Sin excepción, debajo de su capó encontrarás motorización microhíbrida, aspecto que lo acerca definitivamente al SUV de Peugeot. En niveles de potencia registran paridad, aunque con una leve ventaja para el Volkswagen, pero en consumo y opciones de propulsión es el Peugeot el que más conviene.

Volkswagen T-Roc 2026 | Centímetros Cúbicos

El eTSI 1.5, que asistido por una arquitectura de 48 voltios le da al T-Roc su etiqueta Eco, envía al eje delantero hasta 116 CV en su versión más terrenal y genera una máxima de 150 CV a partir del acabado Más y como única opción en el tope de gama, el deportivo R-Line. Sin lugar para el TDI de primera generación, ahora su consumo combinado no baja de los 5,5 litros a los 100 km recorridos. El Peugeot 2008, con 110 ó 145 CV en modo híbrido ligero, garantiza consumos de 4,9 l/100 km. A favor del modelo francés, éste suma a su gama el Turbo 100 destinado a usuarios de combustión sin electrificar. Eso, sin contar el E-2008, el todo eléctrico que pronto encontrará en el Volkswagen ID.Cross un equivalente cero emisiones.

Cambios en el interior del Peugeot 2008 | Peugeot

Frente al R-Line, el 2008 también eleva la vara con su tope deportivo, el GT o su máxima expresión, el GT Exclusive. Más allá de los niveles de equipamiento, la rivalidad se libra en los estilos. De nacimiento, el T-Roc se desempeña como todo un superventas, pero se debía un rediseño que le refrescara la apariencia y lo volviera igual o más atractivo que su competidor de Peugeot. Este último redondea 9.700 ventas en el acumulado español del 2026 y es lógico que le saque más de 1.000 unidades de diferencia al T-Roc: hablamos de un SUV considerablemente más barato, justo debajo de los 20.000 euros financiando su versión MHEV, mientras el Volkswagen parte de los 28.300 bajo la misma condición de pago.