El Volkswagen Touareg se actualiza: más premium y más tecnológico

El Volkswagen Touareg representa, en la actualidad, la punta de lanza del potencial técnico y tecnológico de la marca alemana. También en calidad de construcción, donde el Touareg está muy por delante del resto de modelos de la firma. En la actualidad se comercializa la tercera generación del gran SUV alemán, lanzada al mercado en 2018 y, por tanto, con una antigüedad más que respetable en un mercado y en un segmento en el que la modernidad y los avances tecnológicos están especialmente valorados.

Lanzado por primera vez en 2003, el VW Touareg siempre ha constituido lo más de lo más de la marca, y ahora tras cinco años en el mercado se actualiza ligeramente con la introducción de una estética más moderna tanto exterior como interior, una carga tecnológica renovada, más competente, y motores de seis cilindros. ¿Qué es lo que cambia en el nuevo Volkswagen Touareg?

VW Touareg 2024 | Volkswagen

Todo lo que cambia en el Volkswagen Touareg

El Touareg recibe una estética actualizada con cambios que se hacen patentes tanto en el frontal como en la parte trasera. En el morro encontramos un nuevo paragolpes y una nueva parrilla, que integra a la perfección unos grupos ópticos que, si bien no han modificado sus formas externas, estrenan tecnología LED matricial de nueva generación, con tres proyectores en lugar de dos, y capacidad para proporcionar mayor cantidad de luz de manera más regular y eficaz bajo condiciones severas de utilización.

Se estrenan también nuevas pinturas y nuevos diseños para las llantas de aleación, que pueden alcanzar las 21 pulgadas dependiendo de la versión y del presupuesto que estemos dispuestos a pagar. En la parte trasera son nuevos también los pilotos, incluyendo una tira LED que une ambos grupos ópticos y que, además, resulta especialmente llamativa por el hecho de encontrarnos el logo de la marca retroiluminado en color rojo, aunque sin ninguna función más allá de la ornamental.

VW Touareg 2024 | Volkswagen

En el interior los cambios más significativos se encuentran en el sistema de infoentretenimiento, con un software y un procesador de última generación. Estrena también un sistema de mapas de alta definición, así como un HUD más completo y unos puertos USB más potentes, que pasan de ser de tipo A a ser de tipo C.

Mecánicamente no hay cambios, de forma que el VW Touareg es, a día de hoy, el único Volkswagen que hace uso de motores de seis cilindros. Encontramos así dos versiones diésel TDI con 231 y 286 CV, una versión de gasolina TSI con 340 CV y dos variantes híbridas enchufables de 381 y 465 CV, convirtiéndose así en el Volkswagen más potente a la venta en la actualidad. Las versiones híbridas enchufables alcanzan los 50 kilómetros de autonomía eléctrica obteniendo así la etiqueta CERO de la DGT, mientras que el resto de versiones se queda con la C al no contar con ningún tipo de electrificación.