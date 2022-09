Volkswagen GEN.TRAVEL, el coche del futuro...que no se conduce

El coche del futuro, como concepto, es uno de los planteamientos que más trabajo supone y en el que más esfuerzos invierten los fabricantes de automóviles. Al fin y al cabo, descubrir cuál es la "fórmula secreta" del coche que dentro de un tiempo todos utilizaremos puede marcar la diferencia para que una marca pueda sobrevivir e, incluso, convertirse en la referencia del mercado durante años. Por eso, es común ver como los fabricantes lanzan al mercado propuestas futuristas que intentan descifrar cómo será el futuro más inmediato de la movilidad por carretera.

Volkswagen ha presentado hace unos días un nuevo prototipo que prefigura lo que puede llegar a ser el coche del futuro, un coche autónomo, seguro, respetuoso con el medio ambiente gracias a su sistema de impulsión totalmente eléctrico y, sobre todo...imposible de conducir. Hablamos del Volkswagen GEN.TRAVEL, una suerte de vehículo de dos puertas que quiere convertirse en un salón de casa rodante capaz de llevarnos de un lugar a otro sin que sus ocupantes tengan que preocuparse de nada.

Volkswagen GEN.TRAVEL, el coche que no conducirás

Volkswagen GEN.TRAVEL | VW

Y es que el Volkswagen GEN.TRAVEL, un vehículo presentado en formato 100% conceptual, ha sido diseñado mezclando dos tipos de vehículos muy distintos, las berlinas y los monovolúmenes. Pese a su aspecto futurista, desde la marca alemana aseguran que es posible encontrar en este vehículo ciertos rasgos que nos recuerden a vehículos del pasado, como el «drop-car» de Rumpler, un modelo presentado hace más de 100 años en Berlín, cuyo parabrisas ha inspirado al que equipa este Volkswagen.

Si su exterior resulta llamativo, su interior no es menos: y es que, como hemos mencionado anteriormente, este Volkswagen GEN.TRAVEL ha sido conceptuado como vehículo en el que sus ocupantes no tienen que conducir, de forma que no encontramos un habitáculo configurado como un vehículo tradicional, sino más bien como una suerte de "sala de estar" o "despacho" sobre ruedas que permite viajar a un máximo de 4 personas con un confort absoluto sin volante, sin pedales y sin espejos retrovisores, por citar tres elementos que todos asociamos al coche tal y como lo conocemos.

Pese a que nivel conceptual este Volkswagen GEN.TRAVEL puede parecer un vehículo cuyas tecnologías podrían irse aplicando a vehículos más próximos a producción, lo cierto es que la marca alemana no ha desvelado ningún tipo de información técnica del modelo, limitándose a decir que se trata de un vehículo con motor 100% eléctrico.