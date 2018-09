El Volkswagen Beetle se despide con una última edición especial

Fijaros bien porque esta puede ser la última presentación de una nueva versión del Volkswagen Bettle que vayamos a ver. Hace ya tiempo que se anunció que la compañía germana tiene la firme intención de cesar la producción del que sin duda ha sido su emblema, pero ahora esa herida nostálgica se ha reabierto con la confirmación de la denominada ‘Final Edition’, la cual solo será comercializada por Volkswagen North America y que pondrá punto y final al escarabajo después de tres generaciones y casi siete décadas.

Disponible tanto en carrocería coupé como convertible, esta última edición especial del Volkswagen Beetle ha sido bautizada con los nombres: Final Edition SE y Final Edition SEL y precisamente ha sido cuidada con mimo para celebrar el rico legado que deja dicho modelo, junto al Volkswagen Polo y el Volkswagen Golf, uno de los modelos más apreciados por los incondicionales de la marca.

Ha sido el propio Hinrich J. Woebcken, presidente y CEO de Volkswagen Group of America, Inc. el que ha confirmado que la nueva estrategia como marca ha terminado por precipitarles a tomar esta decisión a nivel global, pasando ahora Volkswagen a centrarse en crear una línea completa enfocada a la familia y además aumentará la estrategia de electrificación de la marcar a través de la plataforma MEB. No hay planes inmediatos para buscarle un remplazo y aunque desde la marca advierten “nunca digas nunca”, especialmente después de la presentación del ID BUZZ (la versión moderna y eléctrica de la icónica Volkswagen Van), no parece que vaya a haber planes para revivirlo al menos a medio plazo.

2019 Beetle Convertible Final Edition Large | Centímetros Cúbicos

Ambas versiones contarán con elementos exclusivos y una decoración específica, estarán disponibles en varios colores, incluyendo el Safari Uni (actualización del Harvest Moon Beige) y Stonewashed Blue (visto recientemente en el guiño del Beetle a los Jeans), a los que debemos añadir los tonos ya disponibles como el Pure White, Deep Black Pearl y Platinum Gray. Nuevos cromados, faros Bi-Xenon, luces LED o las llantas de aleación de 17 pulgadas de aluminio para la versión SE y blancas de 18 pulgadas en el caso del SEL, hacen que estemos hablando de una edición especial que cuenta con todos los ingredientes para ser recordada.

En el interior, todos los modelos de esta edición final tienen incorporado el sistema de acceso sin llave KESSY, arranque por botón, volante multifunción, pedalier en acero inoxidable, Climatronic, con sistema de infoentrenimiento con pantalla táctil de 6,3 pulgadas en el modelo SE y con navegador y sistema multimedia en el caso de la edición SEL (descapotable). El tapizado de los asientos también será específico para cada modelo.

Lo que será común es la mecánica utilizada, ya que todos los modelos Beetle 2019 Final Edition montarán el motor TSI de 2.0 litros que eroga 174 CV de potencia y que está asociado a una caja de cambios automática de seis velocidades. Será la factoría que Volkswagen tiene en Puebla, cerca de Ciudad de México, la que se encargue de despedir al Beetle con honores el próximo mes de julio, en unas instalaciones en las que lo primeros que encuentras nada más entrar es una imponente escultura en homenaje al ‘Escarabajo’.