Viajar por carretera con una gran caravana es toda una experiencia. Sin duda, es una forma de viajar que muchos prefieren, incluso, antes que alojarse en un hotel o en un apartamento. Y es que las posibilidades de una caravana son casi infinitas, y la libertad que da una caravana, hace que esta forma de viajar gane cada vez más adeptos. Aquí tienes unos consejos para que viajar en caravana sea algo para recordar.

1. REVISA TU CARNET

Por lo general, las caravanas y autocaravanas no precisan de un carnet especial para viajar con ellas, sino que el permiso B de conducir es válido siempre que la autocaravana no supere los 3.500 kg o el remolque no supere los 750 kg. Si se superan estos pesos hay que disponer del permiso B+E.

2. OJO CON LA VELOCIDAD

Las autocaravanas tienen su velocidad limitada a 100 km/h en autopistas y autovías, a 90 km/h en carretera convencional con más de 1.5 metros de arcén y a 80 km/h en carretera convencional con menos de 1.5 metros de arcén. En ciudad, la velocidad máxima es de 50 km/h. Por su parte, las caravanas de remolque tienen éstos límites rebajados en 10 km/h, a excepción del urbano, que se mantiene en 50 km/h.

3. RETROVISORES PARA VERLO TODO

Es muy recomendable que nuestra caravana disponga de retrovisores lo más grandes posibles, siempre y cuando no sobresalgan más de 20 centímetros respecto a la anchura total del vehículo.

Imagen no disponible | Montaje

4. ¿DÓNDE APARCAR?

Estos vehículos pueden estacionar en cualquier lugar habilitado para el estacionamiento de turismos, siempre y cuando no supongan un obstáculo para el resto del tráfico debido a sus proporciones. Ojo, no puedes acampar en la calle, para ello tendrás que hacerlo en lugares delimitados para tal efecto.

5. CUIDADO CON LAS MANIOBRAS

Algunas maniobras de circulación son más delicadas con una caravana. Es el caso de los adelantamientos por carretera, sobre todo cuando se trata de adelantar un vehículo grande o las condiciones meteorológicas no son ideales. Estos vehículos son mucho más sensibles al viento, asi que extremar la precaución e, incluso, reducir la velocidad, es siempre una buena idea.