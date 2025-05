Si ves esto al llegar a la gasolinera, más vale que huyas sin repostar

Pasar por la gasolinera para repostar gasolina o diésel es una tarea bastante rutinaria y sencilla que, salvo por el precio, no preocupa mucho a los conductores. Es cierto que hay días de la semana, incluso horarios, más favorablespara pasar por una estación de servicio, pero lo que hoy vamos a contarte no tiene nada que ver con esto.

¿Has llegado alguna vez a la gasolinera y has visto un camión cisterna descargando combustible en los depósitos subterráneos? Es lógico que tienen que hacerlo para poder llevar a cabo el repostaje, incluso que haya quien piense que está de suerte, pero los expertos recomiendan marcharte de la gasolinera y volver en otro momento. No supone un riesgo ni ninguna catástrofe para el motor, pero sí que aumenta la posibilidad de que el combustible contenga impurezas o sedimentos que se quedan en el fondo del depósito.

¿Qué pasa cuando llega el camión cisterna?

Las estaciones de servicio almacenan el combustible en grandes depósitos subterráneos y, como es evidente, un camión cisterna lo repone cuando baja de cierto nivel. Ese proceso de llenado implica remover el poco combustible que queda en el tanque y los sedimentos que llevan tiempo en el fondo. Pueden proceder de partículas del propio combustible, oxidación, agua e incluso de pequeñas impurezas del entorno.

Durante la recarga, esa mezcla turbia se queda en suspensión durante un tiempo y no se asienta de inmediato. Si respuestas gasolina o diésel justo después, es bastante probable que una pequeña parte de esos sedimentos acaben en el depósito, sobre todo si la estación no cuenta con filtros en los surtidores.

¿Y qué consecuencias puede tener esto? En vehículos modernos, sobre todo en los de inyección directa o en los motores diésel más sensibles, esas impurezas pueden obstruir filtros, dañar inyectores o afectar al rendimiento del motor. Es muy probable que ocurra algo grave de manera inmediata, pero sí que puede acelerar el desgaste de ciertos componentes. La ventaja es que es un 'problema' que tiene fácil solución.

¿Cuánto se recomienda esperar y qué hacer si necesitas repostar?

La recomendación de los expertos es sencilla: si ves al camión cisterna repostando o acaba de terminar, lo mejor es esperar entre 30 y 45 minutos antes de echar combustible en esta estación. Ese tiempo es suficiente para que se asiente y los sedimentos vuelvan al fondo del tanque.

Si tienes prisa y no puedes esperar, lo recomendable es cambiar de gasolinera. Quizá pienses que es exagerado, pero evitar impurezas en el depósito es importante para preservar la mecánica del motor, sobre todo en vehículos modernos con sistemas de alimentación más delicados.

Igual que no deberías apurar el depósito de combustible, porque en tu coche también se acumulan restos de sedimentos en el fondo. Por tanto, también es mucho más probable que los absorba la bomba de combustible si el nivel está bajo. Si lo haces de forma puntual, no pasa nada, pero es mejor que pases por la gasolinera antes de que salte la reserva de combustible.