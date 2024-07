Las vacaciones son un gran momento para revisar los limpiaparabrisas de tu coche

Uno puede pensar que los limpiaparabrisas en verano no son tan importantes - y, desde luego, según en la zona de España en la que uno viva, cierto es que se utilizan mucho menos que en los meses de invierno. No obstante, siguen siendo importantes y conviene echarles un ojo de cuando en cuando. Además, dentro de todos los elementos de un coche que conlleva un mantenimiento, son lo más barato por regla general, pero también en verano debemos tener en cuenta una serie de aspectos de seguridad, tengamos el tipo de coche que tengamos.

Cierto es que en verano no suele llover mucho, salvo casos muy contados, con los meses de junio, julio y agosto con escasas lluvias, en algunas partes de España prácticamente ninguna. Pero no por ello debemos olvidarnos del limpiaparabrisas. De entrada, la ausencia de lluvias implica que no se limpia la atmósfera de modo que el polvo en suspensión se va acumulando, sobre todo si el coche se queda unos días estacionado a la intemperie. Ese polvo puede ser considerablemente molesto para la visión a la hora de circular.

Volvo XC60 | Carglass

Bajo la calor del sol solemos refugiar nuestros coches cerca de árboles que den sombra, para no encontrarnos después los asientos y, sobre todo, el volante, a temperaturas magmáticas cuando volvamos a utilizar el coche. Ahora bien, es posible que restos de los propios árboles, así como ‘otros restos’ de animales que anidan en ellos caigan en nuestro coche, algo que tendrán que quitar los limpiaparabrisas de manera que deben estar funcionando de manera adecuada. Es algo similar a lo que ocurre en los meses de primavera, aunque sin el caso del polen que pueda adherirse y crear una capa que nos moleste a la visión.

Pero sobre todo, lo más importante en los meses de altas temperaturas es tener en cuenta que las propias temperaturas son las que estropean las escobillas de los limpiaparabrisas, cuarteando la superficie que está en contacto con el cristal. Con esto hay que tener cuidado y, si el desgaste es excesivo, no dudar en sustituir las escobillas, teniendo en cuenta que es un elemento muy barato y que se cambia en cuestión de segundos.

Cristal parabrisas | Carglass

Estos detalles son importantes a la hora de tener el vehículo en perfecto estado de revista, sobre todo ahora que muchos van a iniciar sus vacaciones de verano, sea en pareja o en familia. Un limpiaparabrisas sucio nos puede llegar a deslumbrar (por ejemplo con el propio sol, sobre todo al amanecer o atardecer, o con las luces de otros coches) con el peligro que conlleva teniendo en cuenta que, a 120 kilómetros por hora, recorremos más de 30 metros por segundo.

Si accionamos el limpiaparabrisas, por ejemplo cuando está lleno de suciedad o insectos, y las escobillas no están en buen estado, podemos circular sin visión durante unos segundos, con unos resultados impredecibles. De modo que, antes de salir de viaje, conviene revisar estos aspectos - el tiempo invertido merece la pena en seguridad en carretera.