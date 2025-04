El utilitario que arrasa por poco dinero no es chino

El Dacia Sandero es el rey de los utilitarios en España, y no es para menos: barato, práctico y con lo justo para no complicarte la vida. Este APARATO lleva años siendo el más vendido aquí, y en 2025 sigue dando guerra desde 12.740 € en su versión Essential. Es perfecto para ir al curro, llevar a los críos o escaparte al pueblo, con un maletero que te cabe todo y un precio que no te hace vender un riñón.

Lo mejor es que no te lía: tienes un gasolina de 90 CV o el bifuel ECO-G de 100 CV con GLP, que te da la etiqueta ECO para entrar en las ZBE. Por ese dinero, te llevas un coche que gasta poco, te lleva a todas partes y encima tiene un puntito resultón. ¡Es el chollo que todos queremos!

Motores simples y eficientes

El Sandero va al grano con sus motores. El 1.0 TCe de 90 CV es un gasolina sencillo que chupa 5,2 l/100 km, ideal para el día a día sin arruinarte en la CEPSA. Pero si quieres más, el ECO-G de 100 CV con GLP es la caña: consume menos (3,9 kg/100 km en gas) y te ahorras un pastizal en combustible. Con cambio manual de seis marchas, es fácil de llevar y no pide virguerías.

No es un cohete, ojo, pero para ciudad y carretera va sobrado. Además, con la garantía Dacia Zen, que puedes estirar a 7 años si pasas por su taller, sabes que no te va a dar disgustos. Es un coche sin tonterías, para usar y disfrutar sin dramas.

Diseño decente y práctico

El Dacia Sandero Extreme, ya a la venta en España | Dacia

El Sandero ya no es el patito feo de antes. En 2025 tiene faros LED con forma de flecha, una parrilla maja y un aire robusto que mola bastante. No es un SUV, pero la versión Stepway (desde 14.120 €) le da un toque campero con más altura y barras en el tejado. Es pequeño (4,09 m), pero aparenta más.

Dentro, no esperes lujos, pero sí lo esencial. El Expression (14.790 €) trae pantalla de 8” con Apple CarPlay y Android Auto, y un maletero de 328 litros que te saca de cualquier apuro. Es básico, sí, pero cómodo y espacioso para lo que cuesta.

Seguridad y fiabilidad asequibles

En seguridad, el Sandero cumple: frenada de emergencia, seis airbags y control de crucero de serie. No es un bunker, pero comparte base con el Clio y se defiende bien en Euro NCAP. Es un coche para ir tranquilo, sin florituras pero seguro.

En fiabilidad, pues como buen Dacia: mecánicas simples y duras como piedras. Por menos de 15.000 €, tienes un utilitario que no te deja tirado ni te sangra en mantenimiento. Es un ganador nato.

El Sandero es un acierto

El Dacia Sandero es el coche del pueblo: barato, práctico y con la etiqueta ECO si la necesitas. Por 12.740 €, ¿qué más pides? No es para fardar, pero te lleva a todas partes sin que llores al llenar el depósito. ¡Pruébalo y verás!