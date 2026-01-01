¿Qué es este reloj secreto de tu Mini? Descubre el contador que solo los dueños más locos consiguen llenar

El Mini Convertible de 2024 y 2025 esconde en su cuadro de instrumentos una función que no tiene nada que ver con la mecánica y mucho con la conducción: el Openometer, que transforma cada trayecto bajo el sol en una estadística de disfrute personal que el coche guarda para ti.

Llegó como un reloj analógico adicional en las generaciones anteriores, pero se ha mantenido en la actual y su objetivo es simple: premiar al conductor que exprime las posibilidades del coche. En lugar de monitorizar el ahorro de combustible, Mini prefiere que vigiles cuántas horas de aire libre y solecito has acumulado desde que saliste del garaje.

Mini Cabrio | Mini

El reto de las 6 horas y el orgullo del propietario

El contador del Openometer tiene una capacidad de visualización directa de hasta 6 horas, y una vez alcanzada esa cifra, el sistema sigue acumulando el tiempo total en el historial del vehículo, pero llegar al límite del cronómetro principal se ha convertido en un reto para la comunidad. Es bastante normal ver a los propietarios compartiendo sus marcas en las redes sociales para picarse por ver quién ha sido capaz de rodar más tiempo sin recurrir a la protección del techo de lona.

Ver avanzar este contador genera un vínculo emocional distinto al de cualquier otro dato del ordenador de a bordo. Hablando de ordenadores, el sistema detecta mediante sensores la posición exacta de la capota y solo suma minutos cuando el motor está en marcha, así que el tiempo que el coche pasa aparcado no cuenta.

Mini sabe que su cliente no busca un electrodoméstico eficiente, sino un juguete con personalidad para pasarlo bien, y tener un cronómetro dedicado exclusivamente a medir tu exposición al sol es una excentricidad que aporta valor añadido a patadas sin coste alguno, y que además diferencia al Convertible de sus rivales alemanes, mucho más sobrios y centrados en la pura funcionalidad y el aburrimiento.

Mini Cabrio | Mini

Un detalle de identidad en la era de las pantallas

El Openometer convive con los mapas de navegación y los modos de conducción "Experience" en el cuadro de instrumentos digital del nuevo Mini porque los diseñadores han sabido adaptar el concepto analógico a la nueva interfaz redonda OLED de manera que el gráfico sea visible pero no intrusivo.

La función cuenta como una forma indirecta de publicitar el coche, porque al ser un detalle tan específico y visual, genera curiosidad entre los pasajeros y curiosos, que preguntan por ese reloj que parece contar hacia atrás. Así, Mini utiliza el software para crear historias que el dueño pueda contar y compartir con sus pasajeros.

Al final, el Openometer es el "Easter Egg" que mejor resume el espíritu de libertad de Mini. Así que si alguna vez te cruzas con uno y ves al conductor sin capota a pesar de que el termómetro marca 10 grados, es muy probable que el culpable sea este contador y que el tipo esté tratando de callar a un usuario de Reddit.