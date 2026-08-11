El único coche solar que ha logrado llegar a la fase de producción da un nuevo paso

El Aptera es uno de los proyectos de coche solar más singulares que han llegado al mercado y, a diferencia de la mayoría de iniciativas similares, sigue avanzando hacia su producción. Se trata de un triciclo eléctrico biplaza con una carrocería diseñada para ofrecer la máxima eficiencia aerodinámica.

Su coeficiente aerodinámico de 0,13, junto a un peso cercano a una tonelada gracias al uso de materiales compuestos, le permite registrar un consumo aproximado de 100 Wh por milla, cerca de un tercio del de un turismo eléctrico convencional. Además, integra una estructura monocasco Body in Carbon (BinC), fabricada principalmente con fibra de carbono y fibra de vidrio, que reduce el número de piezas, rebaja el peso y mejora la rigidez del conjunto.

Otra de sus principales señas de identidad es la incorporación de unos 700 vatios de paneles solares distribuidos por la carrocería, capaces de aportar hasta 64 kilómetros diarios de autonomía en condiciones favorables sin necesidad de recargar el vehículo.

Coche solar | Aptera

A ello se suma una oferta de baterías de entre 25 y 100 kWh, con autonomías estimadas de 400 a 1.600 kilómetros, además de carga rápida en corriente continua y versiones de tracción delantera o total con potencias de hasta 150 kW, capaces de acelerar de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos en las variantes más prestacionales.

Ahora, la compañía ha dado un nuevo paso al anunciar la emisión de las órdenes de compra para las carrocerías y los chasis de las primeras 40 unidades de producción. La llegada de estos componentes está prevista para octubre y será determinante para iniciar la fabricación en serie. Según explica la marca, las órdenes incluyen los dos mayores conjuntos estructurales del vehículo: la carrocería y el chasis, este último formado por el bastidor y la suspensión.

A diferencia de los vehículos empleados hasta ahora para desarrollo y homologación, estas piezas estarán destinadas a las primeras unidades que llegarán a los clientes.

Coche solar | Aptera

El anuncio se produce pocos meses después de que Aptera completara su línea de ensamblaje de validación, una instalación de 14 estaciones de trabajo creada para reproducir el proceso industrial de la producción definitiva. En ella, la compañía ha construido varios vehículos de validación con los que ha perfeccionado los procesos de fabricación, reducido los tiempos de montaje y comprobado la calidad de cada operación antes del inicio de la producción comercial.

Hasta ahora, Aptera había mostrado únicamente prototipos y vehículos de validación, pero la compra de componentes específicos para las primeras unidades comercializables supone un paso industrial mucho más importante y acerca a la marca al inicio oficial de la producción en serie.