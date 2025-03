El único coche de más de 30.000 € entre los más vendidos de España es de Toyota... y se pasa al modo eléctrico con 600 km de autonomía

Toyota esta vez no se ha podido resistir a la moda de los SUV y de los eléctricos. La marca japonesa ha presentado en sociedad hace unos días el llamado C-HR+, la versión EV del SUV compacto que hasta ahora solamente estaba disponible como híbrido. Lo ha hecho en el Kenshiki Forum, el evento que aprovecha anualmente para anunciar sus planes y novedades de cara a los próximos doce meses. En este caso, la casa va a hacer que coexistan todos los sistemas de propulsión los próximos años. Asimismo, también desveló otros modelos de los que os hablaremos en próximas ocasiones en Centímetros Cúbicos.

En lo que concierne al Toyota C-HR+, hay que decir que no tiene tanto que ver con el C-HR a secas como se puede pensar por su nomenclatura. Al margen de la evidente diferencia en la energía que emplea para circular, hay otras más significativas.

Toyota C-HR+ | Toyota

La plataforma sobre la que se cimenta es una de ellas, de manera que la suya es la e-TNGA, la misma que se emplea en el bZ4X. La zaga también se muestra con otro look, con una caída de techo propia de carrocería fastback y ópticas LED que recorren el ancho del portón.

Respecto a sus dimensiones, el nuevo SUV coupé eléctrico presenta 4,52 metros de largo (unos 17 menos que el bZ4X y 17 más que el C-HR híbrido) y una distancia de ejes de 2,75 metros, lo que promete un espacio muy generoso para los pasajeros a bordo y una estancia cómoda en el habitáculo. Más si cabe si además, como dice la propia Toyota, hay 900 milímetros de espacio entre los asientos delanteros y traseros y en la práctica resulta en “un habitáculo más espacioso de lo que suele esperarse en un SUV del segmento C”. En el maletero alberga una capacidad de 416 litros. Indudablemente, la silueta de su carrocería que recuerda al C-HR, con un aspecto deportivo y elegante.

Toyota C-HR+ | Toyota

Tres versiones y dos baterías posibles

La oferta mecánica del Toyota C-HR+ está conformada por tres unidades que, a su vez, pueden equipar dos baterías distintas. La versión de acceso cuenta con tracción delantera y la batería más pequeña de 57,7 kWh y 167 CV de potencia. Por otro lado, la batería más grande es de 77 kWh y en una de sus versiones la potencia del tracción delantera sube hasta 224 CV. La más prestacional tiene tracción total, dos motores y la batería más grande de 77 kWh, como resultado la potencia se va hasta los 343 CV. Con esta combinación, el C-HR+ pasa de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos y su autonomía alcanzaría los 600 kilómetros.

En cuanto a la carga, la potencia máxima del Toyota C-HR+ en corriente continua es de 150 kW mientras que en la alterna de serie es de 11 kW. No obstante, se puede montar un cargador que en corriente alterna alcanza los 22 kW. La batería tendrá la garantía de que su degradación no superará el 70% tras diez años o un millón de kilómetros, al igual que en el bZ4X. Sin embargo, hasta finales de año no tendremos en los concesionarios las primeras unidades del C-HR+.