La UE se pone dura con los puntos de recarga: pide más medios de pago y ciberseguridad

Los puntos de recarga para los coches eléctricos suponen un dolor de cabeza para muchos. La escasez de estaciones en muchos puntos de nuestra geografía, la poca capacidad de potencia que ofrece la mayoría y los muchos instalados que no funcionan explican la situación. Por no hablar de que, hasta hace no mucho, tenías que registrarte y bajarte una aplicación en el móvil para poder cargar tu coche en muchas de ellas que son propiedad de determinadas empresas energéticas. Ante esto, la Unión Europea trata de tomar cartas en el asunto para intentar hacernos la vida más fácil a los conductores.

Nuevas normativas próximamente

El Reglamento Europeo de Infraestructuras de Combustibles Alternativos de la UE (AFIR) obliga a todos los puntos de carga rápida de más de 50 kWh a ofrecer una opción de pago universal que no exija suscripción a ninguna APP ni registro previo desde hace algo más de un año. Pero como te hemos adelantado, en muy poco tiempo entrará en vigor nuevas normativas en relación con las estaciones. La más próxima llegará el 1 de agosto con el nombre de EN 18031 y exige que las estaciones incluyan en su estructura protecciones ante ciberataques y actividades fraudulentas.

El fin no es otro que mantener a salvo los datos personales de los usuarios y asegurar la integridad de las redes a las que se conectan. Un gran paso teniendo en cuenta que, por primera vez, se incluyen a los dispositivos conectados de pago electrónico en comercios, empresas y servicios, entre los que figuran indudablemente los puntos de recarga para los coches eléctricos. Una buena noticia que se agradece leer y escuchar, pero que si no viene acompañada de una presencia más compensada de dispositivos en nuestro país de poco nos vale. Ya os hemos contado en otra noticia la enorme desproporción que hay en España.

Hay Comunidades Autónomas en las que no faltan puntos de recarga para la población: Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía principalmente. Mientras que en el otro extremo figuran regiones como Canarias, Galicia, Murcia o Extremadura que no llegan ni a 150 estaciones instaladas. No hablemos ya de puntos de carga rápida en todas ellas porque entonces la cosa es más desalentadora. Así que lo mejor es que empecemos la casa por los cimientos y, bajo las nuevas directrices de Bruselas, construyamos puntos que nos hagan todo mucho más fácil a todos. Que mucha falta nos hace estos tiempos.