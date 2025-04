El Toyota Yaris Cross tiene un nuevo rival híbrido, con 100 CV y por menos de 20.000 euros

El Toyota Yaris Cross es el líder indiscutible del segmento B y, de hecho, recibió el premio al Mejor Coche Urbano en su primer año a la venta. También tiene el honor de ser el más vendido en el mercado español de particulares en 2024 con 12.500 unidades y está plenamente consolidado en el resto de Europa. ¿Se puede competir contra estas cifras? Citroën quiere hacerlo, y su propuesta es el nuevo C3 híbrido con 100 CV de potencia, Etiqueta ECO y la tecnología más avanzada.

Este vehículo ya está disponible con motores térmicos y también en una versión 100% eléctrica, el ë-C3, así que solo faltaba este híbrido MHEV con prestaciones bastante decentes e ideal para quien busque un coche urbano con todas las ventajas que otorga el distintivo ECO.

Eficiencia y tecnología al alcance de todos

Toyota Yaris Cross | Atresmedia

El Citroën C3 Hybrid está diseñado para quien suele circular por zonas urbanas y suburbanas. Bajo el capó encontramos un bloque de gasolina turbo de 1.2 litros y 3 cilindros que entrega 100 CV de potencia, combinado de manera muy eficiente con un motor eléctrico y una caja de cambios automática de doble embrague ëDCS6.

Lo que le podemos pedir a un urbano de estas características, además de tener la pegatina ECO en el parabrisas por sus bajas emisiones, es que sea ágil en ciudad. Los dos motores trabajan juntos para optimizar el consumo de energía, pero el eléctrico entra en juego para crear lo que Citroën ha denominado como 'Efecto Boost' para adelantar con seguridad.

Además, recarga la batería en frenadas y desaceleraciones en ciudad con su sistema de recuperación de energía. Por tanto, si en teoría únicamente tiene 1 kilómetro de autonomía en modo 100% eléctrico, en la práctica es algo más.

¿Y el consumo? El nuevo C3 híbrido homologa 5,2 litros a los 100 kilómetros; en cambio, no está al nivel del Yaris Cross, porque es uno de los SUV que menos consumen con 4,5 litros a los 100 kilómetros.

Acabados y precio en España

Toyota Yaris Cross | Toyota

Uno de los puntos fuertes del Citroën C3 es que es uno de los motores híbridos y con etiqueta ECO más baratos del mercado. Está disponible con los acabados You Pack Plus y Max, ambas bajo la filosofía C-Zen Lounge que combina comodidad y seguridad a través de la suspensión, los asientos Advanced Comfort o una posición elevada del conductor.

La versión de equipamiento más básica, la You Pack Plus, comienza en los 19.700 euros. Si quieres un plus en el equipamiento, el C3 híbrido también está disponible con la tope de gama, Max, desde los 21.340 euros. Una de las grandes diferencias entre ambas versiones es que la segunda incorpora una pantalla táctil central de 10,25 pulgadas.