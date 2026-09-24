Toyota Corolla celebra 60 años con más equipamiento y un nuevo acabado Style

El Toyota Corolla cumple seis décadas de historia y aprovecha la efeméride para poner al día su gama en España.

La principal novedad es el regreso del acabado Style a la carrocería de cinco puertas, acompañado de una edición especial por el 60 aniversario que añade elementos de diseño y equipamiento específicos.

Toyota Corolla 60 Aniversario | Toyota

Los precios parten de 24.450 euros para el Corolla de cinco puertas y de 27.450 euros en el caso del Touring Sports.

El acabado Style supone un salto en dotación, especialmente en el apartado de seguridad. De serie incorpora el detector de ángulo muerto (BSM), el asistente de salida segura (SEA) y la alerta de tráfico trasero cruzado (RCTA).

Toyota Corolla 60 Aniversario | Toyota

También incluye llantas de aleación de 17 pulgadas, tapicería que combina tela reciclada y ante sintético, sistema de ionización del habitáculo Nanoe X y faros delanteros Bi-LED.

En el Touring Sports, pensado para quienes necesitan un extra de capacidad de carga, se suma el portón trasero eléctrico con apertura manos libres.

Toyota Corolla 60 Aniversario | Toyota

El techo panorámico practicable Toyota Skyview se puede añadir en las dos carrocerías.

La gama mantiene además el Corolla Sedan, que parte de 30.050 euros con el acabado Style Plus.

Para quienes quieran celebrar los 60 años del modelo hay una versión específica disponible sobre el Corolla de cinco puertas con el sistema híbrido Hybrid 140 y sobre el Touring Sports, en este caso con las mecánicas Hybrid 140 y Hybrid 200.

Toyota Corolla 60 Aniversario | Toyota Corolla 60 Aniversario

Esta edición se distingue por la carrocería bitono con el nuevo Azul 60 Aniversario, las llantas de 17 pulgadas y un adhesivo específico en la parte inferior de las puertas traseras.

Más que una nueva generación, el movimiento de Toyota sirve para mantener actualizado uno de sus modelos con mayor recorrido comercial y reforzar su gama con una versión que combina más equipamiento con un toque diferenciador.