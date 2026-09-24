Antonelli llega líder a un Bakú atípico: dónde ver el GP de Azerbaiyán, horarios, dónde ver y favoritos

La Fórmula 1 cambia de rutina este fin de semana. El Gran Premio de Azerbaiyán, decimoquinta cita del Mundial 2026, se disputará el sábado 26 de septiembre en el circuito urbano de Bakú.

Y lo hará con Andrea Kimi Antonelli como líder destacado del campeonato después de encadenar sus victorias en Monza y Madrid.

El piloto de Mercedes llega a Azerbaiyán con 292 puntos, 81 más que su compañero George Russell y 101 sobre Lewis Hamilton, tercero con Ferrari. Antonelli suma ya ocho victorias esta temporada y fue precisamente quien se llevó el primer Gran Premio de España disputado en el nuevo Madring, por delante de Max Verstappen y Lando Norris.

El italiano, que cumplió 20 años el pasado agosto, tiene además a Mercedes al frente del Mundial de constructores, con 503 puntos frente a los 358 de Ferrari y los 306 de McLaren.

Bakú plantea, sin embargo, un escenario muy diferente al de Madrid. El trazado urbano combina una larguísima recta de 2,2 kilómetros con sectores estrechos y lentos junto al casco antiguo.

Sus 6,003 kilómetros y 20 curvas convierten la gestión de los frenos, la velocidad punta y la capacidad para encontrar agarre en algunos de los puntos clave del fin de semana. La carrera está programada a 51 vueltas, con un recorrido total de algo más de 306 kilómetros.

El calendario también será diferente al habitual. Los dos primeros entrenamientos libres se celebrarán el jueves, la tercera sesión y la clasificación tendrán lugar el viernes y la carrera llegará el sábado.

Es la consecuencia de la celebración, el domingo 27 de septiembre, del Día del Recuerdo, jornada en la que Azerbaiyán homenajea a los fallecidos en la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj.

Para los pilotos españoles, Bakú supone otro capítulo complicado de una temporada con poco margen para celebraciones. Carlos Sainz llega con seis puntos y buscará que las mejoras de su Williams le permitan volver a entrar en la zona de puntos después del abandono sufrido en Madrid.

Fernando Alonso, con tres puntos y decimonoveno en el campeonato, afronta una pista poco favorable para las características de su Aston Martin.

Sergio Pérez y Max Verstappen son los pilotos con más victorias en el trazado, con dos triunfos cada uno.

El GP de Azerbaiyán abrirá además un tramo de tres carreras consecutivas. Tras Bakú llegará el Gran Premio de Baréin, que este año se disputará en Sepang bajo esa denominación, y posteriormente Singapur.

La cita de Marina Bay será, además, la última de la temporada que contará con formato sprint.

Horarios del GP de Azerbaiyán 2026 en España

La actividad comenzará el jueves 24 de septiembre:

Libres 1: jueves 24, de 10:30 a 11:30 h

Libres 2: jueves 24, de 14:00 a 15:00 h

Libres 3: viernes 25, de 10:30 a 11:30 h

Clasificación: viernes 25, de 14:00 a 15:00 h

Carrera: sábado 26, a las 13:00 h

Los horarios corresponden a la España peninsular. La carrera arrancará a las 15:00 horas locales en Bakú y tendrá una duración máxima prevista de 120 minutos.

Dónde ver el GP de Azerbaiyán de F1 en España

El Gran Premio de Azerbaiyán se podrá seguir en directo en DAZN F1, tanto a través de la plataforma de streaming como mediante los operadores que incluyen este canal en sus paquetes de televisión. DAZN mantiene la Fórmula 1 dentro de su oferta deportiva en España durante la temporada 2026.

Así que esta semana conviene cambiar la rutina: la clasificación será el viernes y la carrera, el sábado a las 13:00 horas. Bakú será la siguiente prueba para comprobar hasta dónde puede llegar la ventaja de Antonelli en un Mundial que, por ahora, tiene al italiano al frente con una diferencia considerable.