Todoterreno, etiqueta Cero y más de 300 CV de potencia: Una combinación perfecta por menos de 30.000 euros

El Mitsubishi Outlander es un coche único, literalmente. Si vamos a un buscador con todos los modelos que se venden en el mercado español y colocamos los filtros que definen este vehículo japonés, solo nos queda él. Es un SUV Grande todoterreno, con Etiqueta Cero gracias a su motorización híbrida enchufable, suma más de 300 CV y ahora presenta una oferta que rebaja su precio hasta los 29.500 euros (financiando con la marca en condiciones específicas y añadiendo el Plan Auto+) en su versión de acceso, denominada Motion.

Bajo el capó del Outlander encontramos un sistema híbrido enchufable (PHEV) con un motor eléctrico de 85 kW y otro de gasolina de 2.4 litros y cuatro cilindros en línea. En conjunto, presumen de 306 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 7,9 segundos, una velocidad máxima de 170 km/h y un consumo de combustible de 2,7 litros cada 100 kilómetros.

Mitsubishi Outlander | Mitsubishi

Mecánica muy seductora

El motor eléctrico se alimenta de una batería de 22,7 kWh que ofrece una autonomía eléctrica de 86 kilómetros. Puede parecer escaso, pero lo cierto que en el sistema híbrido del Outlander el motor de combustión cuenta con bastante protagonismo en los momentos de mayor consumo de energía, la aceleración y la frenada. Durante los tramos más constantes, como en autopista, es cuando el propulsor eléctrico toma el mando.

Tanto la transmisión como la tracción completan una mecánica muy seductora. La transmisión es automática de una única velocidad, pero lo más llamativo es que permite seleccionar el tipo de terreno sobre el que circula para adaptarse al mismo. Mientras, la tracción es 4x4 con control de descenso para garantizar la seguridad en las bajadas más vertiginosas.

Mitsubishi Outlander PHEV | MITSUBISHI

Habitáculo espacioso

Un coche de las dimensiones del Outlander (4,72 metros de largo; 1,75 de alto y 1,86 de ancho) no es fácil de aparcar. No obstante, cuenta con sistema de distancia de aparcamiento delanteros y traseros con sensores y cámaras, y lateral con cámara. El “cuerpazo” de este modelo tiene una ventaja, un espacio interior muy cómodo y un maletero de 495 litros, 1.427 litros con los asientos traseros abatidos.

Otra de las grandes ventajas del Outlander va más allá de las condiciones del propio coche. La marca ofrece una garantía completa del vehículo por 96 meses y 160.000 kilómetros. Es decir, está cubierto por ocho años para poder disfrutar de este todoterreno sin preocupaciones extra. Es una cualidad extraordinaria que se suman a todas las que hacen de este coche un ser único, y por 29.500 euros.