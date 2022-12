Todo lo que debes saber sobre los coches de segunda mano para que no te salgan más caros que uno nuevo

En el escenario actual, marcado por una inflación que afecta a todos los frentes, comprar un coche nuevo es un complicado ejercicio por los altos precios. Por esta y otras razones, son muchos los conductores que prefieren decantarse por un vehículo de segunda mano. Aunque estos también vivan su propia escalada siguen siendo una opción más asequible: te contamos todo lo que tienes que tener en cuenta para que esa compra no te salga más cara de lo esperado y desbarate tu economía.

Aunque no lo parezca, comprar un coche de segunda mano puede llegar a ser complicado: sobre todo por las suspicacias y dudas que genera tanto si llevas a cabo la operación con un compraventa oficial como si lo haces con un particular. La Dirección General de Tráfico es consciente de ello y ha elaborado una guía con consejos y trucos para que ese vehículo que tan buen precio tiene no se convierta en una estafa.

Venta de coche de segunda mano | Agencias

1. Verifica su estado general

Lo más recomendable es que un profesional revise el coche que quieres comprar ‘in situ’ o llevando el vehículo a su taller. Si esto no es posible, tú puedes realizar un breve chequeo para comprobar cómo está.

Comprueba su estado por fuera (pintura, golpes, cerraduras, faros, indicios de algún accidente…) y por dentro (cinturones de seguridad, regulación de los asientos, llave de contacto, interruptores, climatización, sistema de audio, pantallas si las hay…). Hazlo, mejor, de día para que no se escape ningún detalle y empuja el coche de costado con fuerza para verificar la amortiguación.

2. Abre el capó

Echa un ojo a los líquidos (aceite, anticongelante…), la correa de distribución… y fíjate en los laterales para ver que la estructura no tiene daños.

3. Neumáticos

Fíjate en la profundidad del dibujo (recuerda que debe tener, como mínimo, 1,6 milímetros) y corrobora que las medidas son las que aparecen en la ficha.

Coches nuevos | Freepik

4. Arranca el coche

Con el vehículo en marcha, revisa los pedales para comprobar que no tienen mucho juego. Un truco: pisa el pedal de freno a fondo durante 20 segundos y si no vuelve a su posición inicial, el circuito tiene fugas. Gira, también, el volante para ver cómo responden las ruedas.

5. Realiza una prueba

Lo ideal es circular por ciudad y carretera para intentar de detectar posibles sonidos que puedan ser indicio de avería y verificar que el coche no tiene problemas.

6. Pide un informe

Una vez chequeado, pide un informe: si el compraventa o el dueño particular no dispone de él, puedes pedir uno reducido en la DGT, que es gratuito, o uno más ampliado donde figuran todos los detalles: cuesta 8,67 euros.

Concesionario de coches | ANFAC

No sólo conocerás su historia, también podrás saber si está dado de alta y lo más importante: si existe alguna incidencia, carga o impedimento como el impago del Impuesto de Circulación, posibles sanciones, existencia de alguna limitación de disposición como la reserva de dominio, de embargos o de precintos.

Si está dado de baja temporalmente, antes de realizar la transferencia, el titular del vehículo debe dar de alta el vehículo.

ITV y seguro

Asegúrate que tiene la ITV vigente porque sin ella no se puede proceder con la adquisición. Contrata, también, un seguro: recuerda que puedes elegir el día en el que entra en vigor.

Concesionario matriculaciones | Freepick

El contrato

Firma, siempre, un contrato de compraventa para dejar constancia de la operación. En ese documento deben aparecer, como mínimo, los siguientes datos nombre y DNI tanto del vendedor como del comprado, datos del vehículo (marca, modelo y matrícula), precio de compra, así como la fecha de firma. La propia DGT tiene disponible en su web un modelo para su descarga y cumplimentación.

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales

No olvides justificar el pago, exención o no sujeción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). Dependiendo de la comunidad autónoma, será el modelo 620 o modelo 621: en casi todas ya lo puedes hacer de manera telemática.

La transferencia

Recuerda que tienes un plazo de 30 días desde que firmas el contrato para llevar a cabo la transferencia del vehículo. Este trámite cuesta 27,85 euros para los ciclomotores y 55,70 euros para el resto de vehículos.