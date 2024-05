Es todo un anti-modas, un coche de 33.000 € con 600 litros de maletero, más de 1.000 km de autonomía y un consumo de 4,3 litros a los 100

Sabemos que hoy en día la etiqueta medioambiental es una razón de peso para decantarnos por un coche o por otro. Sin embargo, si uno requiere de un coche para cubrir largas distancias la elección es sencilla: un coche diésel moderno con etiqueta C. Y una de las opciones más sensatas es el Skoda Octavia, un coche anti-modas con 600 litros de maletero, un consumo de 4,3 litros a los 100 y más de 1.000 kilómetros a cambio de 33.400 euros.

No, no es un precio apto para cualquier bolsillo y hasta hace no mucho tiempo era viable comprar un Octavia de similar configuración por mucho menos dinero. Pero el punto álgido reside en que estamos ante un pago al contado y que, por ese mismo precio, pocos coches nos ofrecerán tanto en el mercado nuevo.

Skoda Octavia 2024 | Skoda

Pero para poder mantener la factura en esos 33.400 euros es necesario que uno se acoja a una configuración concreta. Tal es así, que la berlina checa que puede acabar en nuestro garaje por ese precio cuenta con el acabado Selection y el motor 2.0 TDI de 116 CV.

Maridaje que, por una parte, implica un equipamiento de serie conformado por elementos como llantas de 16 pulgadas, faros LED, acceso y arranque sin llave, asientos delanteros con ajuste en altura, climatizador bi-zona, cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cuadro de instrumentos digital de 10 pulgadas y pantalla central de 13 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto entre otros.

Skoda Octavia 2024 | Skoda

Y por la otra, un propulsor de cuatro cilindros diésel sobrealimentado por turbo que desarrolla 116 CV y 300 Nm de par. Son cifras orquestadas por una caja de cambios manual de seis relaciones, y permiten cubrir el 0 a 100 en 10 segundos y alcanzar una velocidad punta de 214 km/h. Prestaciones modestas que pasan a un segundo plano gracias a un consumo combinado de tan solo 4,3 litros a los 100 y disfrutar de una autonomía superior a los 1.000 kilómetros.

Pero, ¿realmente no hay trucos en el precio del Skoda Octavia TDI? Lo cierto es que no, ya que se trata de un pago al contado. No obstante, la firma checa permite a sus clientes financiar igualmente la compra.