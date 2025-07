El Gobierno se ha puesto manos a la obra para que los Ayuntamientos puedan restringir el acceso a los coches por seguridad

Desde el Gobierno se han empeñado en que los coches más antiguos no pasen por las ciudades españolas. Ya sea por las emisiones que registran - como ha pasado hasta ahora - o por la seguridad que no ofrecen en comparación con los modelos que salen al mercado en nuestros días. Es este criterio el que impera en el Real Decreto que se está preparando desde Moncloa para dotar a los Ayuntamientos de nuevas herramientas legales que les podrían permitir restringir el acceso a sus municipios si los vehículos no cuentan con las llamadas ADAS, los últimos y avanzados sistemas de asistencia a la conducción.

Afectaría a los mismos coches a grandes rasgos, pero con otro criterio

Hasta ahora, en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) se prohibía el acceso según a qué coches en función del distintivo medioambiental que lucieran en el parabrisas. De esta forma, eran las emisiones el criterio que imperaba a la hora de sancionar y perseguir a los conductores con los vehículos que tiene en propiedad. Ahora, y para evitar que en los juzgados se tumben las restricciones, como ha ocurrido en los últimos meses, el hecho de no disponer de las ADAS ya comentadas al principio va a ser lo que va a imperar a la hora de imponer un castigo.

No obstante, curiosamente serían los mismos vehículos afectados prácticamente que en el caso de las etiquetas de la DGT. Y es que los modelos que no cuentan con ADAS son coches antiguos, con muchos años a sus espaldas que, adicionalmente, o no tendrán distintivo ambiental, o si lo tienen será A, B o C en el mejor de los casos. De todas formas, el proyecto de Real Decreto que está elaborando el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, e impulsado desde el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), no concreta los sistemas de seguridad que podrían excluir del acceso a estas áreas.

Novedad en el Reglamento General de Circulación

Así que habrá que esperar para saberlo. Como cuenta El Español en esa información a la que ha podido acceder, el documento está en fase de consulta pública y el plazo de alegaciones acaba el 18 de junio, día en el que ya podremos ir sabiendo más cosas al respecto. Lo que sí es seguro es que se modificará el Reglamento General de Circulación, con un nuevo artículo 37 bis que, establecerá lo siguiente.

"Las autoridades municipales con competencia en materia de gestión, regulación y ordenación del tráfico podrán, mediante Ordenanza municipal, establecer restricciones de acceso de vehículos a zonas, vías o tramos de vías urbanas a fin de mejorar la seguridad de los usuarios o racionalizar el uso de las vías urbanas".

Así las cosas, la normativa seguirá diciendo aquello de que "estas restricciones se podrán basar, entre otros, en criterios de: disponibilidad de sistemas avanzados de asistencia a la conducción en el vehículo, servicio al que se destina el vehículo y número de ocupantes del vehículo". El tiempo apremia y hay que recordar que el Gobierno pretende sancionar a aquellos Ayuntamientos que no tengan implementadas las ZBE - o como se llamen si se van a basar en la seguridad del coche - antes de que acabe el año.