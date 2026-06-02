Si todavía no tienes la luz V16, prepárate: la DGT quiere que te la tomes en serio antes de los viajes de verano

Durante años, la luz V16 ha sonado a algo que llegaría “más adelante”. Primero convivió con los triángulos, después empezó a aparecer en tiendas, gasolineras y grandes superficies, y muchos conductores fueron aplazando su compra porque todavía no era imprescindible. Pero esa etapa ya ha terminado. Desde el 1 de enero de 2026, la baliza V16 conectada es el dispositivo obligatorio para señalizar un vehículo inmovilizado en la calzada en España.

La diferencia es importante. Ya no hablamos de una recomendación ni de una compra de futuro. Hablamos del elemento que sustituye a los triángulos de emergencia y que debe llevarse en el vehículo para utilizarlo en caso de avería, accidente o inmovilización. Por eso, con los viajes largos del verano a la vuelta de la esquina, la DGT quiere que los conductores se tomen en serio una norma que ya está plenamente en vigor.

Entonces, si voy al extranjero, ¿necesito una baliza V16 si viajo a España desde el extranjero y me vale en el extranjero si viajo desde España? | Agencia

La luz V16 ya no es para 2026: 2026 ya ha llegado

Desde el 1 de enero de 2026, la V16 conectada es el único dispositivo legal de preseñalización de peligro en España.

Los triángulos y las balizas V16 sin conexión ya no sirven como sustituto válido para los vehículos matriculados en España.

El cambio principal es que no vale cualquier luz. La DGT recuerda que el dispositivo válido debe ser una baliza V16 conectada, capaz de emitir una luz amarilla intermitente de alta intensidad y de enviar la ubicación del vehículo inmovilizado a la plataforma DGT 3.0 cuando se activa.

Esto no significa que la baliza esté localizando al conductor todo el tiempo. Según explica la propia DGT, el dispositivo solo transmite la posición cuando se enciende en caso de avería o accidente, y no comunica datos personales ni información del vehículo. Su función es que otros usuarios de la vía puedan recibir el aviso a través de los sistemas de información disponibles, como paneles, navegadores o servicios conectados.

También conviene recordar que la V16 conectada no llama a emergencias ni sustituye al 112. Si hay heridos, peligro o necesidad de asistencia, los ocupantes deberán contactar con los servicios de emergencia o con la grúa correspondiente.

Baliza v16 homologada | Help Flash

No todas las balizas V16 sirven: tiene que estar homologada

Una V16 antigua, sin conexión o no certificada puede no cumplir con la norma actual.

La DGT permite consultar en su web los modelos certificados para evitar compras equivocadas.

Este es el punto donde muchos conductores pueden confundirse. Durante los últimos años se han vendido muchas luces V16, pero no todas son válidas desde 2026. Para cumplir con la normativa actual, la baliza debe estar conectada y homologada. Es decir, no basta con que emita una luz amarilla y tenga imán para colocarla sobre el techo.

La conectividad debe venir integrada en el propio dispositivo, sin depender de una aplicación móvil ni de una suscripción externa. Además, la normativa exige una conectividad mínima de 12 años, cuyo coste ya debe estar incluido en el precio de compra. Por eso es importante revisar el modelo antes de comprarlo y comprobar que aparece entre los dispositivos certificados.

También es recomendable llevarla en un lugar accesible, como la guantera. La ventaja de la V16 frente a los triángulos es precisamente que puede colocarse sin tener que caminar por la calzada. En caso de emergencia, el conductor puede activarla y situarla en el techo o en una zona visible del vehículo, siempre priorizando su seguridad.

LUZ V16 | EP

El verano será la primera gran prueba para muchos conductores

Los desplazamientos largos aumentan las posibilidades de avería, pinchazo o incidencia en carretera.

Llevar una V16 conectada, cargada y accesible puede evitar problemas justo cuando más se necesita.

El verano concentra millones de desplazamientos por carretera. Viajes familiares, trayectos nocturnos, autovías cargadas, carreteras secundarias y vehículos que hacen más kilómetros de lo habitual. En ese contexto, una avería en el arcén no es una situación menor.

Por eso la V16 conectada no debería verse solo como una obligación administrativa. Su sentido está en reducir el riesgo que suponía bajar del coche para colocar los triángulos, especialmente en vías rápidas o con poca visibilidad. La baliza permite señalizar el vehículo con mayor rapidez y añade una segunda capa de aviso gracias a la conexión con los sistemas de tráfico.

La recomendación práctica es sencilla: antes de salir de viaje, conviene comprobar tres cosas. Que la baliza está en el coche, que es un modelo conectado y homologado, y que tiene pila o batería suficiente. Porque desde este año ya no hablamos de prepararse para una norma futura. La luz V16 ya forma parte del equipamiento obligatorio, y este verano será para muchos conductores el primer gran recordatorio de que los triángulos han dejado de ser el recurso principal en carretera.