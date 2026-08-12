Dacia confía en el GLP para mantener su fortaleza en España frente a la competencia china

Dacia prevé consolidar su fortaleza en España como una de las marcas más vendidas en el país de nuevo este 2026 gracias a su amplia gama de productos, con dos nuevas incorporaciones a finales de año (el Dacia Striker y el nuevo Spring), con los que espera realizar numerosas entregas a sus clientes durante este segundo semestre.

Así lo han asegurado la consejera delegada de Dacia, Katrin Adt, y el director de Marketing y Ventas de Dacia, Frank Marott, quienes han defendido que la marca se ve "muy fuerte" en España por, entre otros, el peso que tiene el GLP en su mix de producto, ofreciéndose como "la mejor respuesta" para el bolsillo de los españoles.

Dacia Spring | Dacia

"Si nos fijamos en nuestra tecnología híbrida o en nuestra tecnología de GLP con los nuevos motores, vemos que estos se ajustan a las necesidades de los clientes, por lo que creemos que contamos con algunas bazas, algunos puntos fuertes, para confiar en que el próximo año podremos resistir y mantener nuestra posición", ha afirmado Marotte.

En este sentido, según ha argumentado, en algunos de sus principales mercados como Italia o España, los clientes buscan "ante todo" un bajo coste de uso, motivo por el que cree que el GLP puede ser la mejor alternativa ante el elevado precio de la gasolina convencional.

El GLP tiene un papel muy importante en la gama de vehículos de Dacia, con un peso que supera el 60% en el caso de España (por encima de la media europea del 50%). "Pagas la mitad del precio por el depósito y eso es, sencillamente, inteligente", ha reivindicado la consejera delegada de la firma.

Dacia Striker | Dacia

"Estamos creciendo de forma constante y nos estamos expandiendo en el mercado europeo al entrar en otro segmento, el segmento C, tras un gran éxito el año pasado, abordando la electrificación de una forma ligeramente diferente", ha resaltado Adt.

Si bien, Marotte defiende que, a medio plazo, la electrificación es la respuesta "adecuada", al no depender de los incentivos gubernamentales y al ser la tecnología que más valor añadido y menor consumo puede suponer, un mercado para el que asegura que también están preparados.

Sin miedo a la competencia china

En relación con la competencia china, Dacia ha reconocido que las nuevas marcas que llegan del continente asiática cuentan con un precio muy competitivo y una tecnología a bordo que resulta muy puntera.

Dacia Spring 2026 | Dacia

Sin embargo, la marca argumenta que cuenta con la capacidad para responder a través de una tecnología que se adapta "realmente" a los usos y a las necesidades reales de los clientes, en unos modelos que tienen un diseño "muy europeo y de gran éxito", basado también en una gran coherencia en toda la gama.

"Nos enfrentamos a una nueva competencia con los chinos, a la que básicamente hacemos frente con fuerza. En España nos mantenemos firmes y seguimos siendo muy fuertes en el mercado minorista", ha sentenciado.

"Ante esta tendencia, nuestra respuesta es seguir siendo quienes somos: una marca europea y asequible, con un posicionamiento de marca muy concreto, ofreciendo sistemas que otros competidores no tienen", ha defendido, por su parte, la consejera delegada.

Dacia Striker | Dacia

Con productos como el nuevo Striker, un crossover de grandes dimensiones y que combina "lo mejor de los tres mundos" --con cualidades de un SUV, una berlina y un vehículo familiar-- Dacia quiere atraer a una gama más amplia de clientes que se puede ver interesada en comprar este modelo por elementos como su practicidad o espaciosidad.

Con esta variedad de prestaciones, y el formato multienergía, la marca cree que tiene "todas las credenciales" para alcanzar el 40% del segmento C, al ajustarse "bastante bien" a este tipo de peso del segmento.