El eclipse dispara el alquiler de coches: la demanda aumenta un 180% en estas las zonas de mejor visibilidad

El eclipse solar total que podrá observarse hoy en está provocando un fuerte incremento de la demanda de alquiler de coches entre particulares para desplazarse hasta las zonas donde el fenómeno será visible en su fase total.

Según datos de Amovens, la demanda ha aumentado un 180% en las zonas situadas dentro de la franja de totalidad, ante el interés de los usuarios por desplazarse hasta algunos de los principales puntos de observación del eclipse, como el Delta del Ebro, Aragón, Comunidad Valenciana y varias provincias de Castilla y León.

El incremento coincide con una elevada movilidad prevista para este miércoles. La Dirección General de Tráfico (DGT) estima entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales hacia la franja de totalidad.

Esta franja atravesará España de oeste a este y pasará por numerosos puntos de Castilla y León, Aragón, Cataluña y la Comunitat Valenciana. El eclipse tendrá lugar al atardecer, con el Sol muy próximo al horizonte, por lo que la ubicación será muy relevante para poder observar el fenómeno.

En este contexto, cabe recordar que la reducción de la visibilidad, una menor percepción de las distancias y, especialmente, las posibles distracciones de conductores, peatones y ciclistas serán algunos de los principales riesgos para la seguridad vial durante el eclipse solar.