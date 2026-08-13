Defensa da luz verde a la fábrica de coches eléctricos de SAIC en Ferrol

El Ministerio de Defensa ha comunicado a la Xunta de Galicia que no pondrá objeciones a la instalación en Ferrol de la primera planta de Europa del fabricante chino de vehículos eléctricos SAIC Motor, cerca del arsenal militar, según han confirmado a EFE fuentes del Ministerio.

Así, el Ministerio que lidera Margarita Robles emitirá próximamente un nuevo informe en el que dará su visto bueno a la instalación de la fábrica.

La Xunta de Galicia también ha confirmado esta información y ha indicado que la ministra Robles llamó al presidente gallego, Alfonso Rueda, para trasladarle que se pronunciará favorablemente al respecto de esta iniciativa "sin perjuicio de las condiciones operativas que sean necesarias desde el punto de vista de sus competencias".

En un primer momento, Defensa reconoció que existía una cierta "preocupación" por la cercanía de esta fábrica al arsenal militar, si bien desde el Gobierno se abrió la puerta a poner "condiciones" a la instalación de la misma.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reclamó al Gobierno que compatibilizase la seguridad nacional con lo que definió como una "oportunidad histórica" para Galicia.

El dirigente autonómico, sorprendido por este asunto, sostuvo que resultaba "difícil de entender" que estas dudas aflorasen ahora, después de meses de trabajo conjunto entre administraciones, y añadió que, si hay riesgos, debe evaluarlos el Ejecutivo central.

Las informaciones publicadas ayer lunes señalaban que Defensa había mostrado su preocupación por la instalación en el puerto exterior de Ferrol de esta primera planta en Europa de SAIC, fabricante de MG, por la cercanía con instalaciones sensibles, como el arsenal militar y el astillero de Navantia.

La intención de la compañía china es instalarse en los antiguos terrenos de Amper, de 70.000 metros cuadrados, donde prevé producir unas 120.000 unidades desde 2028.

La iniciativa contempla la creación inicial de mil empleos directos y otros tantos indirectos, dentro de un complejo industrial y logístico que también tendrá desarrollo en As Pontes.

La previsión de la compañía es contar a finales de 2026 con los permisos necesarios, iniciar la construcción en 2027 y que la fábrica esté operativa en 2028.