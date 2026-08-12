Renault ha creado un coche capaz de analizar una ciudad en tiempo real

Renault y Software République presentan cleveR insights, un vehículo basado en el Twingo E-Tech eléctrico capaz de recopilar y analizar datos del entorno urbano en tiempo real. Esta plataforma móvil permite a las instituciones comprender mejor su territorio y detectar las necesidades de cada zona. El objetivo es facilitar la toma de decisiones y mejorar la coordinación de las acciones de los entes públicos.

Diseñado como un ecosistema integral que combina la recopilación, la simulación y el análisis de datos, cleveR insights tiene como objetivo transformar la información fragmentada en conocimiento procesable, compartido y útil al servicio de los territorios. En este enfoque, la movilidad juega un papel clave, permitiendo el despliegue de puntos de observación móviles capaces de enriquecer de forma continua el conocimiento del terreno.

cleveR insights | Renault

Una plataforma móvil de recolección de datos

Para afrontar este desafío, Renault eligió Twingo E-Tech eléctrico. Se trata de un vehículo compacto con 3,79 metros de longitud, ágil y 100% eléctrico. Renault Twingo E-Tech eléctrico es especialmente adecuado para entornos urbanos. Permite un fácil acceso a todo tipo de áreas, operando silenciosamente y con cero emisiones de CO2, lo que garantiza una recolección de datos discreta y continua.

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Equipado con un arco técnico que incorpora cámaras y múltiples sensores (contaminación, ruido, sequía, degradación, etc.), el vehículo se convierte en una unidad de medición móvil, capaz de capturar una amplia variedad de información sobre su entorno en tiempo real. Este dispositivo se complementa con la unidad técnica Apache, desarrollada en colaboración con Bruitparif , que analiza el ruido de rodadura para cartografiar el estado acústico de las carreteras y enriquecer los datos ambientales recopilados en condiciones reales.

Más que un concepto, cleveR insights se basa en un vehículo de serie, operativo y homologado. Esta permite una implementación rápida y práctica de casos de uso, gracias a un despliegue sobre el terreno sin necesidad de grandes adaptaciones. Además, facilita la reproducibilidad a gran escala y la integración sencilla en flotas existentes (municipios, operadores, empresas).

cleveR insights | Renault

La disposición específica del vehículo, con un espacio de carga específico y modular, permite la integración a bordo de equipos adicionales adaptados a cada profesión o misión (campañas de medición, mantenimiento, diagnóstico de campo…).

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Un diseño adaptado al entorno urbano

CleveR insights adopta una identidad visual específica, tecnológica y expresiva a la vez. El arco técnico del concept, situado en el techo, evoca la forma redonda y lúdica de las luces de día de Renault Twingo E-Tech eléctrico, con un diseño en forma de medialuna. Este guiño al modelo de serie se extiende al inserto de luz encapsulado que rodea el arco, facilitando el reconocimiento inmediato del vehículo.

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Su color "white silver", un blanco esmerilado ligeramente grisáceo con acabado satinado ofrece una apariencia monobloque y tecnológica, a la vez que revela una sutil riqueza de reflejos cambiantes. Diseñado para interactuar con su entorno, combina tonos cobrizos cálidos con tonalidades nacaradas azuladas más frías, cuyas variaciones del naranja al azul evocan la interacción entre la iluminación urbana y el cielo. Los cambiantes reflejos del entorno en la carrocería sugieren visualmente el flujo de información capturada por el vehículo.

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Las ventanillas amplían esta idea con reflejos sutiles y gráficos traseros con forma de onda, que simbolizan la circulación de datos entre la ciudad y el vehículo. El arco de sensores, un elemento distintivo, se integra en un diseño inspirado en el universo de Twingo E-Tech eléctrico, al tiempo que subraya la dimensión tecnológica del proyecto.

En el interior, el ambiente es luminoso y espacioso, en consonancia con el diseño exterior. Concebido como una auténtica herramienta, combina funcionalidad y tecnología mediante materiales técnicos, textiles gris claro enriquecidos con hilos que presentan reflejos ligeramente plateados, a veces anaranjados, y detalles en relieve inspirados en el universo Twingo. Los detalles en tono azulado completan este conjunto, estructurando un espacio legible, coherente y totalmente dedicado a usos profesionales.