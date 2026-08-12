Las zonas con mayores restricciones durante el eclipse del 12 de agosto

El impacto social del eclipse total del próximo 12 de agosto ha puesto en guardia a autoridades, instituciones y comunidades autónomas con el fin de reforzar los dispositivos de emergencia, con especial precaución ante el riesgo de incendios forestales y con planes de control ante las concentraciones masivas, en una jornada donde se prevén miles de desplazamientos.

Protección Civil ha activado la fase de Preemergencia en Situación Operativa 1 del Plan Estatal General de Emergencias, mientras que la Guardia Civil movilizará más de 24.000 agentes y reforzará la vigilancia en más de 660 puntos de observación.

Puntos clave

En Galicia, donde habrá 85 puntos oficiales de observación, se han establecido 29 zonas de exclusión a las que no se podrá acceder por riesgo ambiental o falta de servicios, mientras que la Xunta ha activado el Plan Territorial de Emergencias.

Entre las zonas excluidas figuran la Torre de Hércules y el parque de Bens, en A Coruña, además del acceso en coche al Monte de San Pedro y O Portiño, mientras que en Ribadeo (Lugo) se cerrará el acceso al arenal de As Catedrais.

La playa de O Pedrido, en Bergondo (A Coruña), el Monte Pindo y la playa de Carnota (A Coruña), el Fuciño do Porco en O Vicedo (Lugo), el Monte da Guía en Vigo (con eclipse parcial), o la pista de montaña que conduce al mirador de San Martiño, en A Rúa (Ourense), son otras de las zonas excluidas.

En Aragón, el Gobierno prevé la llegada de entre 12.000 y 15.000 visitantes, por lo que ha optado por concentrar la afluencia en zonas dotadas de servicios mínimos y ha aprobado un decreto-ley que limita el movimiento de personas y de vehículos a motor por las zonas forestales

En Baleares, donde el eclipse total será visto por primera vez en cien años, se ha destinado a un subgrupo táctico en la Sierra de Tramuntana, en Mallorca, que se suma a los 93 bomberos forestales desplegados en la mayor parte del archipiélago -se suman a los 39 establecidos en Ibiza, 23 en Menorca y seis en Formentera-.

Castilla y León, con 75 puntos de observación recomendados, fue declarado en riesgo extremo de incendios por la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Consejería de Medio Ambiente y Energía con ocasión del eclipse.

La autoridad establece una serie de medidas preventivas como evitar encender fuego en el monte, suspender todas las autorizaciones concedidas para el uso del fuego y material pirotécnico y los permisos para el lanzamiento de artefactos con fuego.

Otros cierres y despliegues

En la Comunidad de Madrid, la Delegación del Gobierno ha reforzado la coordinación del dispositivo, principalmente en la prevención de incendios, ya que 24 de los 42 puntos de observación identificados se encuentran en espacios naturales protegidos que han sido calificados como "en riesgo extremo" por la delegación del Gobierno.

De hecho, solicitarán a la Comunidad de Madrid que restrinja el acceso peatonal a los parques de la Sierra del Guadarrama y al de la Cuenca Alta del Manzanares, y ha anunciado la presencia de 1.700 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

En País Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y los ayuntamientos de Bakio y Bermeo cerrarán los accesos a San Juan de Gaztelugatxe en la tarde del miércoles dentro de un dispositivo especial destinado a evitar aglomeraciones en uno de los espacios naturales más visitados del País Vasco.

En Cataluña, la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, ha recomendado a quienes tengan planeado acudir a uno de esos puntos de observación que se desplacen a la zona un día antes, el 11 de agosto, o bien el mismo día 12 "como muy tarde a primera hora de la mañana" para evitar colapsos.

En Castilla-La Mancha, la Junta desplegará un dispositivo sanitario específico, restringirá el acceso de vehículos a determinados tramos forestales y contará con la presencia de más de 1.300 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional para atender concentraciones previstas en Cuenca y Guadalajara, donde el eclipse será total.

En la Comunidad Valenciana, Paterna ha solicitado a la Generalitat el cierre preventivo del Parque Natural del Turia y del entorno de La Vallesa ante la elevada afluencia prevista.