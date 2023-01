Toca vestirse de nuevo de luto por la última iteración de este mítico compacto deportivo

Corren tiempos oscuros para los compactos deportivos, un segmento víctima de la inflación y de la electrificación. Esto lo demuestran firmas como Renault que ya ha preparado la despedida del mítico Renault Mégane R.S, variante que nos dice adiós de la mano de la versión Ultime, una edición especial limitada a 1.976 unidades y que pone fin a una era.

Y es que todo apunta a que el Mégane R.S tal y como lo conocíamos no volverá, dejando hueco a ese hipotético Alpine 5 basado en el futuro Renault 5. Pero mientras que no suceda, disfrutemos una última vez del compacto galo y de lo que tiene que ofrecer en este triste pero exclusivo formato.

Renault Mégane R.S Ultime | Renault

Como punto de partida los ingenieros de la firma del rombo han escogido al Renault Mégane R.S Trophy. Esto se traduce en un motor de cuatro cilindros turbo de 1.8 litros que desarrolla 300 CV y 420 Nm de par, cifras que en el mercado europeo tan solo se podrán gestionar por medio de un cambio automático de doble embrague EDC.

Así, el 0 a 100 ocurre en 5,7 segundos, y la entrega de potencia se afianza por medio de un diferencial autoblocante Torsen en el eje delantero. A ello hay que sumarle frenos firmados por Brembo, llantas Fuji Light de 19 pulgadas calzadas con neumáticos semi-slick Bridgestone Potenza S007, chasis Cup y topes de suspensión hidráulicos.

Renault Mégane R.S Ultime | Renault

En lo que a estética se refiere, el Mégane R.S Ultime ha sido dotado con una paleta de colores conformada por Star Black, Sirius Yellow, Pearl White y Tonic Orange, tonalidades que estarán arropadas por unos grafismos exclusivos de esta versión. El habitáculo, por su parte, muestra unos asientos Recaro rematados en Alcantara negra, una placa identificativa y la firma de Laurent Hurgon, el piloto jefe del desarrollo del coche.

Independientemente de ello, de momento Renualt no ha hablado ni de precio ni de cuántas unidades llegarán al mercado español. Pero lo que está claro es que esta pieza no será barata, y muchos buscarán aprovechar la oportunidad para especular con esta ya no tanto por ser una edición limitada, sino porque seguramente estemos ante el último Renault Mégane R.S de la historia.