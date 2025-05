No tiene glamour, no te emocionará, y ya no lo venden nuevo, pero puedes llevarte un Dacia Lodgy de ocasión por menos de 15.000 € con pocos km y muchísima lógica

Si te emocionan los deportivos italianos, puedes dejar de leer. El Dacia Lodgy no va a ponerte los pelos de punta, y desde luego no atraerá las miradas de tus vecinos. Pero si lo que buscas es un coche práctico hasta la médula, con espacio para toda la familia (y el perro, y las maletas, y lo que se te ocurra), por menos de 15.000 euros, entonces atento, porque esto te interesa.

Un monovolumen en plena era SUV

Ahora mismo el mundo entero está emperrado con los SUV, pero Dacia lanzó el Lodgy en 2012 con una idea clara: ofrecer el máximo espacio por el mínimo precio. Y vaya si lo consiguió. Aquí no hay postureo, ni falsas promesas de deportividad, ni botones que no sirven para nada. Aquí hay asientos, maletero y un precio de derribo. Tan sencillo como eso.

Por suerte o por desgracia, Dacia dejó de vender el Lodgy nuevo en 2022, justo cuando lanzó el Jogger. Pero eso significa que en el mercado de segunda mano puedes encontrar unidades casi nuevas, con pocos kilómetros y a precios ridículos. Y cuando décimos ridículos, nos referimos a que por lo que te cuesta un utilitario con equipamiento medio, aquí te llevas un coche de siete plazas.

Espacio para aburrir y motores lógicos

Dacia Lodgy | Dacia

El Lodgy puede ser de cinco o siete plazas, y si eliges la versión con tres filas de asientos, la última es perfectamente utilizable, algo que no pueden decir muchos SUV con pretensiones familiares. Además, con la configuración de cinco plazas, tienes unmaletero de 827 litros. ¿Que necesitas más? Pues pliegas la segunda fila y te queda un espacio digno de una furgoneta. Es la navaja suiza de los coches familiares.

Bajo el capó, el Lodgy montó motores sencillos pero fiables. Si encuentras uno con el 1.5 dCi (diésel), tienes un consumo ridículo y una mecánica más que probada. Si prefieres gasolina, los 1.2 TCe y 1.3 TCe también cumplen sin problemas. No te va a pegar al asiento ni va a sonar bonito, pero te va a llevar a todas partes gastando poco.

Precio imbatible

Ahora mismo, en el mercado de ocasión hayDacia Lodgy con pocos kilómetros por menos de 15.000 euros, y eso, en los tiempos que corren, es un chollo. Un SUV equivalente te va a costar el doble y encima tendrá menos espacio. ¿Qué prefieres, pagar el doble por menos coche o hacer un trato inteligente?

El Dacia Lodgy no es un coche que te vaya a hacer girar la cabeza. No es bonito, no es aspiracional y no te hará sentirte piloto de carreras. Pero si tienes familia, necesitas espacio y no quieres hipotecarte en un SUV sobrevalorado, es de lo más sensato que puedes comprar por menos de 15.000 euros.

Si lo que buscas es un coche con lógica, este es tu billete de entrada. ¿Glamour? No. ¿Utilidad absoluta? Sin duda.