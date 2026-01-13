DS Automobiles presenta en el Salón de Bruselas el prototipo 'Taylor made' para el Nº4

Basada a partir de la línea 'DS Perfomance' del Nº4, uno de los modelos con más peso en la marca debido a su amplia gama electrificada (incluye variantes en modalidad híbrida, eléctrica e híbrida enchufable), el nuevo diseño avanza hacia una visión 'futurista' de la marca, a la par que busca ensalzar las máximas prestaciones tecnológicas.

Este concepto presenta un imponente "N°4" en el centro de una parrilla, realzado por una firma luminosa fiel al modelo de producción y faros con un diseño pixelado para un aspecto futurista y de alta tecnología.

Basado en este espíritu, el DS 'Taylor made' N°4 Concept muestra cuatro representaciones basadas en titanio, un material ligero y duradero que es "símbolo de competencia y exclusividad", según explica la compañía. Entre las tonalidades de color, la entidad francesa ha presentado las versiones 'titanio puro', 'liquid titanium', 'craft titanium' y 'titanio negro' para este protipo.

De igual forma, DS ha añadido detalles en 'oro claro', el color identificativo de 'DS Performance' y la firma del tope de gama de la firma gala en los retrovisores, las tapas centrales de las ruedas, la insignia en relieve del capó y la firma del 'concept' en el portón trasero. Igualmente, el número 77 --el favorito del piloto Bernard-- aparece de forma sutil en el capó.