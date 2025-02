Tan mítico como el Golf GTI, con 280 CV, y a punto de desaparecer del mercado: todo un clásico que vale mucho la pena por menos de 33.000 €

Cuando se avecinaba el Efecto 2000 y el Euro, con la población llena de incertidumbre por el cambio de siglo, la intuición de un nuevo mundo más tecnológico y globalizado, Ford decidió dar a la gente una alegría con un modelo que tuvo una gran acogida, el Focus. Nacido en 1999, fue un éxito de ventas repentino. En 2001 y 2002 se proclamó el coche más vendido del planeta, hito que repetiría en 2011 y 2012 tras el lanzamiento de su tercera generación. Ya vamos por la cuarta y su versión de diseño deportivo es súper atractiva. Hablamos del Ford Focus ST.

Es un compacto que se vende desde 32.940 euros con un motor 2.3 Ecoboost de 280 CV vinculado a una transmisión manual de seis velocidades. Alcanza una velocidad máxima de 250 km/h y acelera de 0 a 100 en 5,7 segundos. Por lo tanto, no solo su aspecto es deportivo, sino que las cifras de su motorización también lo son. Sin embargo, también producen un elevado consumo de gasolina de 8 litros cada 100 kilómetros.

Ford Focus ST | Ford

Limitaciones de circulación

Esto quiere decir que dispone de Etiqueta C de la Dirección General de Tráfico. Esto significa que no puede circular por las Zonas de Bajas Emisiones que se están extendiendo por las grandes ciudades. Pero el Ford Focus ST sigue siendo una opción deportiva interesante si no se necesita pasar por estos núcleos.

Pero además de su cercanía a los coches de competición, el Focus ST cuenta con otras cualidades tradicionales. Su maletero es de 273 litros (1.250 litros con asientos traseros abatidos), unas dimensiones bastante decentes para ser un compacto. En el centro del salpicadero, encontramos un elemento fundamental en el mercado actual, una pantalla multimedia táctil de 13,20 pulgadas que se conecta de forma inalámbrica a los dispositivos móviles mediante Apple CarPlay o Android Auto.

Ford Focus ST | Ford

Sistemas de asistencia a la conducción

Otro imprescindible son los sistemas de asistencia a la conducción. En este caso, control de crucero, control electrónico de tracción, control de arranque en pendiente, encendido automático de luces de emergencia, sistema de alarma de colisión, alerta de cambio de carril, limitador de velocidad, reconocimiento de señales de tráfico, sistema de frenado anti-multicolisión y asistente de velocidad inteligente.

El Ford Focus ST es un coche bastante completo. Un gasolina en un mercado cada vez más electrificado. Y es el momento de aprovechar para comprar este modelo tan icónico de la marca norteamericana, porque el propio fabricante ha anunciado que dentro de poco tanto el Mondeo, como el Fiesta y el Focus dejarán de producirse y comercializarse. Pero se despedirán con todos los honores.