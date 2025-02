Prueba nuevo Ford Capri: un SUV fastback muy cool que no homenajea un nombre mítico de la marca americana

Aunque parezca mentira, el nuevo Capri, que por cierto es un SUV 100% eléctrico, comparte algunos guiños con ese precioso coupé de los años 70 y 80. El más obvio, la caída del techo estilo fastback, que le da un toque muy cool.

Y otros dos guiños no tan aparentes, como los faros, que dibujan con su firma diurna la forma redonda de los que lleva el clásico, junto con unos pilotos traseros que hacen referencia a otros tiempos. O los nervios del capó, que rinden un pequeño homenaje a la gran superficie que tenía su predecesor para alojar motores de gran cilindrada.

No tendrá un gran capó el nuevo Capri, pero sí un generoso maletero de hasta 572 litros para subir todo el equipaje de la familia. Dentro también hay mucho espacio, unido a una gran digitalización. Destacan las dos pantallas, una detrás del volante como panel de instrumentos, y otra en el centro en disposición vertical, de 14,6 pulgadas, para el sistema de infoentretenimiento. Además, esta se puede inclinar y muestra o esconde un pequeño hueco secreto para guardar tus bienes más preciados.

Ford Capri | Centímetros Cúbicos

Ford Capri. A la marca le gusta mucho recuperar nombres de su historia y utilizarlos para sus nuevos modelos. Con el Puma no les ha ido nada mal, porque se ha vendido muy bien. Este en cambio camina en un terreno un poco más complicado, el de los coches eléctricos. Pero para competir contra sus rivales tiene dos armas muy importantes: una tecnología muy avanzada y una autonomía de casi 630 km.

La base en esencia es la misma que la del Explorer, que sabemos utiliza la plataforma, baterías y motores de los últimos modelos eléctricos del Grupo Volkswagen. Una muy buena noticia porque el resultado es un coche con una gama amplia que no solo es eficiente, sino también dinámica y divertida.

Hoy toca probar la versión más interesante, con la batería grande y propulsión trasera. Tiene 286 CV que empujan realmente bien; no vas a echar en falta potencia nunca. Y de autonomía ya estamos en cifras bastante respetables, homologando en este caso ¡casi 630 km!

Ford Capri | Centímetros Cúbicos

A rasgos generales el nuevo Ford Capri es un cochazo. Me gusta su estilo, muy fresco y moderno; también cómo pisa en carretera, siendo ágil pero a la vez cómodo. Junto con la posibilidad de viajar con las pilas cargadas a destinos de larga distancia con toda la familia. Lo único que quizá no me guste tanto es que el tacto a la hora de conducir no es tan cañero como su hermano mayor, el del Mustang Mach-e, que es más deportivo, claro.

¿Es un sacrilegio o una genialidad llamar Capri a este modelo? Bueno, como decía aquél “a grandes males, grandes remedios. Porque siempre habrá “puristas” que protesten.