Superar badenes sin dañar el coche: gestos con los pedales y el cambio

Los badenes son algunos de los elementos de la carretera que más miedo infunden en los conductores, debido especialmente a que estas protuberancias no suelen ser amables con la mecánica del coche. Muchos vehículos pueden verse dañados al pasar por encima de ellos o, incluso, provocar algún pequeño accidente.

El objetivo es limitar la velocidad del conductor y aunque es cierto que todos los badenes deben cumplir unas normativas específicas para considerarse legales, lo cierto es que hay formas de superarlos que son más amables con la mecánica de nuestro coche, independientemente de su altura o longitud.

Si el badén es demasiado alto, lo mejor es reducir la velocidad al máximo, a menos de 10 Km/h, y superar el obstáculo en neutro, función que permite que ninguna de las marchas o cambios del coche estén acoplados.

Es importante llevar la velocidad suficiente para superar el badén, pero no la excesiva como para tener que usar los frenos, ya que la vibración podría afectar a diferentes piezas del sistema. El objetivo es no tener que tocar ningún pedal hasta superar el badén, a no ser que se produzca una situación peligrosa, en la que entonces sí o sí tendremos que usar el freno.

Tras superar el badén, podemos engranar primera y aumentar la velocidad con normalidad. Esta operativa ayudará a conservar la caja de cambios sin daños.