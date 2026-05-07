Red Bull ya está produciendo un superdeportivo más rápido que el F1 de Verstappen y que es la última obra de Newey con ellos

Durante los últimos años, Red Bull no se ha dedicado a desarrollar algunos de los Fórmula 1 más exitosos de la historia, conducidos por Max Verstappen. Mientras, trabajaban en otro superdeportivo ideado por su ingeniero estrella, Adrian Newey, que el año pasado abandonó la marca instalada en Reino Unido para marcharse a la escudería Aston Martin junto a Fernando Alonso. Ese modelo es el RB17 y alcanza mayores velocidades que un F1.

En la fábrica de Red Bull en Milton Keynes acaba de empezar el montaje del primero de los 50 ejemplares que nacerán en los próximos meses del RB17. Será un superdeportivo muy muy muy exclusivo, pieza de coleccionista por sus unidades tan limitadas y por llevar el sello de Newey. Tanta exclusividad se traslada al precio de cada uno de estos coches, casi seis millones de euros. Las entregas comenzarán en la próxima primavera y se llevarán a cabo hasta 2029.

Red Bull RB17 | Red Bull

Experiencias vertiginosas

Una vez termine el montaje de la primera unidad del RB17, Red Bull iniciará los exámenes dinámicos en las próximas semanas. Serán las últimas pruebas para realizar los ajustes, sin son necesarios, para perfeccionar el rendimiento y la eficiencia de este superdeportivo que promete experiencias vertiginosas al volante, como las que siente Mad Max en los circuitos de todo el mundo.

De hecho, el diseñador de Red Bull Rob Gray, ha declarado a Autocar que este RB17 es “más rápido que un Fórmula 1 actual en pista”. El monoplaza de Verstappen es capaz de alcanzar 344 km/h, mientras que el superdeportivo ideado por Newey le supera por poco, llegando hasta los 354 km/h. Una locura de la que podrán permitir los pocos que se pueden permitir comprar uno de estos modelos tan lujosos.

Red Bull RB17 | Red Bull

Colaboración con Cosworth

El RB17 solo usa un material para su construcción, la fibra de carbono. Gracias a esto, consigue reducir bastante el peso del coche y, así, maximizar las prestaciones de su motorización, compuesta por propulsor atmosférico V10 desarrolla por una de las empresas británicas más míticas de la historia de la industria del automóvil y que normalmente hemos vinculado a los modelos de competición de Ford. Hablamos de Cosworth.

El motor del RB17 suma 1.000 CV de potencia y 15.000 revoluciones por minutos. Está vinculado a una caja secuencial de seis velocidades y a una tracción trasera. Red Bull ha creado una nueva bestia, una especie de homenaje “póstumo” a su antiguo ingeniero estrella, Adrian Newey. Ya quisiera él que el Aston Martin F1 tuviese algunas de las virtudes del RB17.