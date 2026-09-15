Skoda pensó que un eléctrico podría sustituir a uno de sus SUV más vendidos. Ahora da marcha atrás y prepara un nuevo Karoq

El futuro del Skoda Karoq parecía estar escrito. Con la llegada del Elroq, un SUV eléctrico de dimensiones similares, todo apuntaba a que la marca checa dejaría desaparecer progresivamente a su veterano SUV de combustión. Pero el mercado ha terminado obligando a Skoda a cambiar de opinión.

Habrá una segunda generación del Skoda Karoq. Y no solo seguirá recurriendo a motores de combustión, sino que todo apunta a que estrenará por primera vez una versión híbrida enchufable capaz de recorrer más de 100 kilómetros sin utilizar gasolina.

Skoda Karoq | Skoda

El Elroq eléctrico no ha conseguido sustituir al Karoq

El planteamiento inicial de Skoda tenía bastante sentido sobre el papel. El Skoda Elroq ocupa prácticamente el mismo segmento, ofrece una carrocería SUV compacta y permite a la marca trasladar a sus clientes hacia el coche eléctrico.

De hecho, el Elroq está funcionando comercialmente muy bien. Klaus Zellmer, CEO de Skoda, asegura que ya se ha convertido en uno de los coches eléctricos más vendidos de Europa. El problema es que ni siquiera ese éxito ha conseguido eliminar la demanda de un modelo como el Karoq.

Según ha explicado Zellmer a Autocar, a Skoda le habría gustado que el Elroq sustituyera completamente ese mercado, pero eso sencillamente no está ocurriendo. Y ahí es donde aparece la oportunidad para una segunda generación del Karoq.

No estamos hablando precisamente de un modelo marginal. El actual Karoq apareció en 2017 y recientemente ha superado el millón de unidades producidas. Una cifra suficientemente importante como para pensárselo dos veces antes de hacerlo desaparecer.

Skoda Karoq | Skoda

El nuevo Karoq podría recorrer más de 100 km sin gastar gasolina

El nuevo modelo seguirá utilizando una arquitectura del Grupo Volkswagen basada en la plataforma MQB y su gama mecánica debería acercarse mucho a la que actualmente ofrece su hermano mayor, el Skoda Kodiaq.

Precisamente ahí encontramos una de las pistas más interesantes. Zellmer ha señalado los más de 100 kilómetros de autonomía eléctrica de los actuales híbridos enchufables de la marca como una solución especialmente adecuada para el sucesor del Karoq.

Skoda ya tiene experiencia con esta tecnología. El Kodiaq híbrido enchufable supera los 120 kilómetros de autonomía eléctrica gracias a una batería de 19,7 kWh útiles y combina un motor 1.5 TSI con un sistema eléctrico para ofrecer 204 CV.

Eso no significa que el futuro Karoq vaya a utilizar exactamente las mismas cifras, porque Skoda todavía no ha detallado su gama mecánica. Pero las declaraciones de su CEO dejan bastante claro que un Karoq híbrido enchufable con etiqueta CERO está sobre la mesa.

Skoda Karoq | Centímetros Cúbicos

Combustión y eléctrico convivirán

Lo más interesante de la decisión es lo que dice sobre el mercado actual. Skoda no está renunciando al coche eléctrico: precisamente el éxito del Elroq demuestra que existe demanda. Lo que está haciendo es aceptar que no todos los compradores avanzan hacia la electrificación al mismo ritmo.

Así que Elroq y Karoq podrán convivir en el mismo segmento ofreciendo soluciones muy diferentes: uno completamente eléctrico y otro con motores de combustión electrificados, previsiblemente incluyendo una opción PHEV.

Todavía tendremos que esperar para conocerlo definitivamente. Skoda sitúa la presentación del sucesor del Karoq entre finales de 2027 y principios de 2028. Pero lo importante ya está decidido: uno de sus SUV más populares iba camino de desaparecer y, finalmente, tendrá una segunda generación.