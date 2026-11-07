Yamaha convierte una de sus motos más populares en eléctrica: 104 km de autonomía y puedes conducirla con el carné de coche

Las motos de 125 cc se han convertido en una alternativa al coche para miles de conductores que necesitan desplazarse diariamente por la ciudad. Y Yamaha quiere que esa alternativa también sea eléctrica. La firma japonesa acaba de presentar la nueva Yamaha NMAX E, una versión completamente eléctrica de una de sus scooters urbanas más conocidas, que llegará al mercado europeo en 2027.

La noticia tiene especial interés para España porque no estamos hablando de un ciclomotor limitado a 45 km/h, sino de una motocicleta eléctrica equivalente a una 125 cc. Esto significa que podrá conducirse con el permiso B de coche, siempre que tenga al menos tres años de antigüedad, o con el correspondiente permiso de motocicleta.

Yamaha NMAX E | Yamaha

Una Yamaha NMAX eléctrica con 104 kilómetros de autonomía

La nueva NMAX E conserva buena parte de la identidad de la conocida familia MAX, aunque estrena una plataforma específicamente desarrollada para su sistema eléctrico. Utiliza un motor eAxle compacto, conectado a la rueda trasera mediante una transmisión por correa, que desarrolla 6,7 kW de potencia nominal, equivalentes a 9,1 CV, y alcanza una potencia máxima de 7,5 kW, unos 10,2 CV.

Su par motor máximo es de 33,3 Nm y dispone de tres modos de conducción. El modo Sport prioriza una respuesta más rápida del acelerador, el Touring ofrece una entrega de potencia más progresiva y el Eco busca aprovechar al máximo la energía disponible. También incorpora frenada regenerativa para recuperar parte de la energía durante las deceleraciones.

La batería tiene una capacidad de 3,5 kWh y permite recorrer hasta 104 kilómetros según el ciclo de homologación WMTC de clase 1. Es una cifra suficiente sobre el papel para muchos desplazamientos urbanos, aunque conviene tener presente que la autonomía real dependerá del recorrido, la velocidad, la temperatura y la forma de conducir.

Por ejemplo, para alguien que recorra 20 kilómetros diarios entre su domicilio y el trabajo, esa autonomía homologada equivaldría a unos cinco días de desplazamientos. Eso sí, siempre que las condiciones de uso permitan acercarse al consumo anunciado por Yamaha.

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Se carga en un enchufe doméstico, pero la batería no se puede extraer

Uno de los detalles más importantes de la NMAX E es su sistema de recarga. Yamaha ha instalado una batería fija, situada en la zona central e inferior del vehículo para favorecer el reparto de pesos y mantener bajo el centro de gravedad. Por tanto, no es posible retirar la batería para subirla a casa y cargarla, como sucede con otras motocicletas eléctricas urbanas.

A cambio, cuenta con un cargador integrado de 800 W que permite utilizar un enchufe doméstico o un punto público de corriente alterna con conexión de tipo 2. La marca anuncia un tiempo aproximado de 5,5 horas para completar la recarga del 0 al 100 %, dependiendo de las condiciones.

Esto hace que resulte especialmente interesante para quienes tengan una plaza de garaje con acceso a electricidad. Para quienes aparquen habitualmente en la calle, la imposibilidad de extraer la batería puede ser una limitación importante, aunque la compatibilidad con puntos públicos amplía las posibilidades de recarga.

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Una scooter eléctrica con ABS, control de tracción y hasta marcha atrás

Yamaha también ha querido mantener el carácter práctico de su NMAX. La versión eléctrica dispone de frenos de disco con ABS, control de tracción, iluminación LED y una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad para el teléfono móvil. A través de la aplicación Yamaha Motor On es posible consultar diferentes datos de la motocicleta y utilizar navegación con indicaciones giro a giro.

Entre sus funciones más llamativas aparece una marcha atrás para facilitar las maniobras de aparcamiento, especialmente útil en espacios estrechos o cuando hay pendientes. También conserva un compartimento iluminado bajo el asiento en el que puede guardarse un casco integral, dependiendo de su tamaño y forma.

La nueva Yamaha NMAX E está anunciada como modelo 2027 y ya aparece en la web oficial de Yamaha España. Sin embargo, todavía no se ha comunicado su precio para nuestro mercado.

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Y precisamente el precio puede ser su principal desafío. La NMAX 125 de gasolina parte actualmente de 3.599 euros en España, mientras que la versión eléctrica figura anunciada en Alemania por 7.799 euros, incluidos los gastos indicados por Yamaha para ese mercado. No significa que vaya a costar lo mismo en nuestro país, pero sí deja entrever una diferencia de precio considerable.

En definitiva, Yamaha propone una alternativa eléctrica para quienes ya utilizan una scooter de 125 cc en sus desplazamientos cotidianos. Su autonomía, equipamiento y posibilidad de recarga en enchufes convencionales juegan a su favor. Queda por conocer su precio definitivo en España para saber hasta qué punto podrá competir con la popular NMAX de gasolina.