Este domingo, en CC: Alfa Romeo Cuorerosso, Audi A2 e-Tron, Skoda Epic y los SUVs de Opel

Este domingo, 8 de noviembre (Antena 3 - 09:45h.) vuelve Centímetros Cúbicos con un menú muy variado, para ponerte al día del mundo del motor con interesantes pruebas y los mejores reportajes sobre el mundo del motor.

Hablaremos de Alfa Romeo, que nos ha sorprendido con n Concept Car que prefigura su futuro más inmediato y a medio plazo. Su nombre es Cuorerosso, y eso lo dice todo.

Para mover su esbelta carrocería por el mundo, el Cuorerosso esconde un V6 híbrido de 2,9 litros debajo del capó. No te lo pierdas el domingo.

Audi A2 e-tron | Audi

También viajamos a Múnich para conocer el aspecto definitivo del esplerado 'remake' eléctrico del famoso Audi A2, el A2 e-Tron, que llega nada menos que con la vitola de ser su modelo más eficiente en cuanto a consumo eléctrico: hasta 12,8 kilowatios hora y una autonomía de 646 kilómetros.

Otro de nuestros protagonistas será Skoda, que como el resto de marcas, más que nunca, necesita coches utilitarios, pequeños y a un precio contenido si de verdad quieren democratizar la tecnología eléctrica.

Para ello, la firma del grupo Volkswagen ha desarrollado el Epiq, que llega con una tecnología muy interesante y que tiene el sello “Made in Spain”, ya que se fabrica en la planta española de Landaben, en Navarra.

Skoda Epic | Skoda

No dejamos los modelos compactos para hablar, esta vez, del segmento B, uno de los más demandados del mercado. Normalmente son coches que ofrecen mucha versatilidad a un precio razonable.

Pero Honda quiso ir un paso más allá en 2001, con la llegada de un nuevo integrante que quería elevar el confort y el espacio interior a otro nivel. Hablamos del Honda Jazz, que cumple 25 años. Para celebrarlo, vamos a dar un repaso a su interesante historia.

El mundo SUV sigue siendo el más demandado del mercado, y este domingo hablaremos de tres modelos que copan lo más alto del portfolio Opel: El Mokka, el Frontera, y el Grandland.

Los tres ponen al alcance de todos tecnología e innovación, calidad alemana y una oferta multienergía.

Naturalmente, las últimas novedades del mundo de las cuatro no faltarán a la cita, ni la competición.

Vuelve a ver los programas completos y cada reportaje de Centímetros Cúbicos en Atresplayer.