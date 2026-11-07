Al Mercedes Clase G le sale un enemigo en casa: su marca china hermana prepara su propio todoterreno de lujo

El Mercedes Clase G lleva décadas siendo uno de los todoterrenos más reconocibles y deseados del mundo. Su diseño cuadrado, sus capacidades fuera del asfalto y su condición de símbolo de lujo lo han convertido en un automóvil prácticamente único. Sin embargo, cada vez son más las marcas chinas que quieren competir en su territorio. Y lo curioso es que uno de sus próximos rivales podría llegar de un fabricante que mantiene una estrecha relación con la propia Mercedes-Benz.

Se trata de Zeekr, la marca de lujo del grupo chino Geely, que está estudiando el desarrollo de un auténtico todoterreno de grandes dimensiones para competir directamente con el Clase G. La información procede de medios chinos y apunta a un vehículo de aspecto robusto, tecnología avanzada y capacidades 4x4, que podría comenzar a fabricarse entre 2028 y 2029. Su precio todavía es una incógnita, aunque tendrá que enfrentarse a un Mercedes cuyo coste supera ampliamente los 100.000 euros.

Zeekr 9X | ZEEKR

El rival chino del Mercedes Clase G viene de una empresa asociada con Mercedes

Lo más llamativo de esta historia es la relación que existe entre ambos fabricantes. Geely, el gigante chino propietario de Zeekr, también controla marcas como Volvo y Polestar y mantiene importantes vínculos empresariales con Mercedes-Benz. Su fundador, Li Shufu, figura entre los principales accionistas del fabricante alemán y ambas compañías comparten al 50% la propiedad de Smart.

Esto no significa que Zeekr pertenezca a Mercedes ni que el futuro todoterreno vaya a compartir necesariamente su tecnología. Pero sí plantea una situación curiosa: dos fabricantes que colaboran en el desarrollo de automóviles podrían terminar enfrentándose en uno de los segmentos más exclusivos del mercado.

Según la información publicada por CnEVPost, citando al medio chino Auto Time, Zeekr ya habría comenzado a contactar con proveedores para estudiar las necesidades técnicas de su nuevo vehículo. El proyecto todavía no tiene aprobación definitiva, nombre comercial ni diseño cerrado, pero entre los suministradores ya se habla de él como el futuro rival del Mercedes Clase G.

No sería el primer intento de Zeekr de competir con las grandes marcas europeas. La compañía ya dispone de modelos de lujo como el Zeekr 9X, un enorme SUV híbrido enchufable con 897 CV y un precio anunciado para España de 121.500 euros. Sin embargo, el nuevo proyecto daría un paso diferente: abandonar el concepto de SUV de carretera para entrar en el mundo de los todoterrenos más especializados.

Mercedes Clase G eléctrico | Mercedes

Un auténtico 4x4 con tecnología para superar obstáculos

La intención de Zeekr no sería limitarse a copiar la estética del Clase G. Las primeras informaciones apuntan a un vehículo con una carrocería de líneas cuadradas y soluciones técnicas específicamente desarrolladas para circular fuera del asfalto.

Entre las tecnologías que se están estudiando aparecen sistemas de propulsión eléctrica con control independiente, suspensiones neumáticas de gran recorrido y funciones inteligentes de recuperación del vehículo en situaciones complicadas. También se estaría valorando una estructura monocasco o semimonocasco, una solución diferente al tradicional chasis de largueros que emplea el Mercedes Clase G.

Por ahora no se conocen sus dimensiones, potencia, autonomía ni configuración mecánica definitiva. Tampoco está confirmado si recurrirá exclusivamente a la electricidad o si ofrecerá algún sistema híbrido. Lo que sí parece claro es que Zeekr quiere combinar el lujo de sus actuales SUV con unas capacidades todoterreno que todavía no ofrece en su catálogo.

Mercedes Clase G eléctrico | Mercedes

¿Cuánto costará el rival chino del Mercedes Clase G?

La gran incógnita está en el precio. Los fabricantes chinos han demostrado que pueden ofrecer mucha tecnología y elevadas prestaciones por cantidades inferiores a las de numerosos competidores europeos. Sin embargo, Zeekr no es una marca económica y sus últimos lanzamientos demuestran que también aspira a competir en el segmento más exclusivo del mercado.

Por tanto, todavía es pronto para asegurar que el futuro modelo será un Clase G barato. Podría resultar considerablemente más asequible que el todoterreno alemán, pero de momento no existe una tarifa prevista que permita confirmarlo.

Además, Mercedes también prepara su propia alternativa de acceso. Se trata del Baby G, un todoterreno más pequeño y asequible que el Clase G tradicional, cuya llegada también se espera alrededor de 2028.

De cumplirse los planes que se están estudiando en China, el nuevo Zeekr podría entrar en producción entre 2028 y 2029. No existe todavía confirmación de su comercialización en España, aunque la presencia de la marca en nuestro mercado hace especialmente interesante seguir su desarrollo. La batalla por conquistar a los compradores que desean un todoterreno de lujo sin pagar necesariamente lo que cuesta un Clase G podría tener un nuevo protagonista.