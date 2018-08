SEAT también deja al León sin versión tres puertas

La firma española celebraba precisamente hace unos días el haber cerrado el mejor resultado de su historia, después de haber entregado 342.700 coches hasta el mes de julio y con unas ventas que han llegado a dispararse en un 35,7% durante este último mes. SEAT ya mira con optimismo la llegada de las cifras positivas de su ofensiva SUV (1 de cada 3 coches vendidos), gracias a la consolidación del SEAT Arona y la llegada del SEAT Tarraco, sin embargo, en su gama también debemos confirmar bajas sensibles que vienen derivadas de esta estrategia comercial.

Seat León limited edición | Agencias

La información llegaba en las últimas horas de la mano del medio británico Autocar. SEAT sigue el camino que han tomado otros fabricantes con sus compactos como ha sido el caso de Renault o Ford, eliminando de su oferta la versión tres puertas del SEAT León. De esta forma, desaparece el SEAT León SC de la gama León en la que se mantendrán la versión cinco puertas convencional, una ranchera con el nombre de León X-Perience y una versión familiar, el León ST.

A pesar de que muchos siguen viendo en este tipo de vehículos tres puertas una de las formas más bellas y puras de la industria del automóvil, lo cierto es que las ventas se hace tiempo que se han resentido para gran parte de los fabricantes, algo que ha hecho que muchos retiren este tipo de vehículos de sus catálogos y los que no lo han hecho, han esperado al final del ciclo de vida del modelo para no incluir un modelo de estas características en el lanzamiento de la siguiente generación. En el caso del SEAT León se espera que en 2019 llegue el relevo generacional y entre las distintas versiones obviamente no se integrará una variante tres puertas o SC.

No es una novedad en lo que respecta a SEAT que se haya decidido prescindir de los vehículos compactos de tres puertas, una solución que por ejemplo ya se había optado con otros modelos de la firma como el SEAT Mii o el Ibiza.