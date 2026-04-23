Seat & Cupra inaugura su Circular Economy Hub en la Zona Franca de Barcelona

Seat & Cupra ha inaugurado su nuevo Circular Economy Hub en la Zona Franca de Barcelona con una visita institucional que "reafirma el compromiso de la compañía con lasostenibilidad y con la ciudad de Barcelona", según afirma la empresa en un comunicado.

El acto ha contado con el Chief Production Officer (CPO) de la Península Ibérica para el Brand Group Core del Grupo Volkswagen, André Kleb; el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga; el secretario general deEmpresa y Trabajo de la Generalitat, Pol Gibert; el delegado especial del Estado para el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro; y el comisionado de Economía Circular, AlejandroDorado.

"Este Circular Economy Hub es un claro ejemplo de cómo la innovación, la industria y la sostenibilidad pueden y deben ir de la mano, generando valor económico, social y medioambiental.También demuestra el compromiso de Seat & Cupra con la transformación del sector desde Barcelona, con una visión a largo plazo", ha explicado Kleb.

Inauguracion institucional del circular economy hub de Seat y Cupra | SEAT

Tras las obras de adaptación del histórico Taller 7 de Seat & Cupra en la Zona Franca, el Circular Economy Hub entró en funcionamiento en diciembre de 2025 con una superficie total de 5.000 m2,una zona interna de desmontaje, un almacén de 3.000 m2 y un espacio exterior para la gestión de los vehículos.

Desmontaje y recuperación de piezas

En una primera fase, esta planta se centra en el desmontaje y recuperación de piezas y componentes de coches de Seat y Cupra antes de su producción en serie: los vehículos se someten a un proceso de drenaje y descontaminación, tras lo cual las piezas y componentes reutilizables se desmontan, se empaquetan y se almacenan para su comercialización, y los residuos se gestionan en una área dedicada dentro de las instalaciones.

El proyecto de la planta de desmontaje de vehículos de Seat & Cupra ha recibido financiación procedente de los fondos del PERTE de Economía Circular, impulsado por el Ministerio para laTransición Ecológica y el Reto Demográfico de España