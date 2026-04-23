Este domingo, en CC: VW Golf GTI 50 Aniversario, nuevos Opel Astra y Alfa Romeo Tonale, y más Centímetros Cúbicos

Este domingo, 26 de abril, en Centímetros Cúbicos (Antena 3 - 9:45h) empezaremos por todo lo alto, con el Volkswagen Golf GTI de producción más potente hasta la fecha: el GTI 50 aniversario.

Bajo el capó guarda 325 CV, 25 más que el GTI Clubsport, que hasta ahora ostentaba ese título. Cuenta con modo Nürburgring, detalles commemorativos... no te lo pierdas este domingo.

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También nos pondremos al volante de un modelo muy especial, el Alfa Romeo Tonale que llegó a mediados de 2022 para hacerse un hueco en la gama Alfa y el segmento más competido del mercado, hueco que pretende asentar con esta nueva actualización..

Hablamos de una evolución en lo que a imagen, equipamiento y opciones mecánicas se refiere. Hasta aquí podemos leer.

Probaremos, también la última actualización de un viejo conocido como el Opel Astra, uno de los modelos más importantes del fabricante alemán. En 2022 pudimos conocer en Portugal la última generación del modelo, que traía muchas mejoras de diseño, seguridad y tecnología.

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Y en esta ocasión, Opel nos ha citado en Croacia para que pudiéramos tormar contacto con el reciente facelift que llega este año a esta octava generación, que luce ligeros retoques estéticos y alguna sorpresa bajo el capó.

Hablaremos, además, de neumáticos fabricados en españa de una mítica marca como Michelin, que en 1966, inauguraba su fábrica de Vitoria - Gasteiz.

En seis décadas se ha convertido en la factoría más grande de la marca francesa ubicada en nuestro país, con 3.300 empleados. Aquí, realizan actividades relacionadas con la fabricación de materiales para los neumáticos; y se construyen neumáticos para coches, obras públicas y minería.

En esta planta nacen los Michelin Primacy 5 Energy, o los Pilot Sport 5 Energy, éstos últimos combinan alto rendimiento y eficiencia para deportivos electrificados o de combustión.

Os contaremos como investigan para adaptar los hábitos de conducción a condiciones reales de la carretera.

No faltarán a su cita las últimas novedades conocidas del mundo del motor en formato breve y la competición.

Vuelve a ver los programas completos de Centímetros Cúbicos en Atresplayer.