El BMW i3 y el Mercedes Clase C eléctricos ya son una realidad, pero una de las dos míticas berlinas parte con ventaja

BMW y Mercedes han empezado 2026 sumando un nuevo capítulo a su eterna rivalidad. Ambas marcas alemanas han presentado las versiones 100% eléctricas de sus berlinas más tradicionales: el BMW i3 y el Mercedes Clase C. Se espera una lucha encarnizada desde que lleguen al mercado. No obstante, parece que una de las dos, por condiciones, parte con cierta ventaja.

El diseño del BMW i3 se ha enfocado bastante al uso urbano. Por eso, sus dimensiones son algo más pequeñas que las del Mercedes Clase C. El primero mide 4,76 metros de largo, 1,86 de ancho y 1,45 de alto por los 4,88, 1,89 y 1,50 del segundo. El sacrificio de centímetros por parte de BMW tiene sus consecuencias en cuestión de espacio de carga, pues el maletero del i3 es de 450 litros frente a los 470 del Clase C, que además cuenta con un trunk delantero de 101 litros.

BMW i3 50 xDrive | BMW Group

Diferencias sustanciales entre BMW y Mercedes

Si lo que se quiere es espacio, el ganador sería la berlina de Mercedes. No obstante, continuemos explorando y pasemos a una cuestión aún más relevante, las motorizaciones. De momento, solo se ha anunciado una por cada modelo, aunque es de esperar que la gama sea más amplia de lo que conocemos. Por parte del BMW i3 se ha presentado su versión xDrive, y del Clase C la C 400 4MATIC electric.

En ambos casos, cuentan con dos motores eléctricos, uno por eje, lo que se traduce en una tracción total, pero sabemos que el modelo de Mercedes es capaz de desconectar la propulsor delantero para trabajar solo con tracción trasera, de la cual disfrutan muchos conductores. También tiene algo más en común, la transmisión automática. La del i3 es de una única velocidad, la de Clase C es de dos velocidades, una para la aceleración y otra para la autopista.

Mercedes Benz Clase C | Mercedes Benz

Un aspecto clave: la autonomía

El BMW i3 xDrive suma 469 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 4,5 segundos y una velocidad máxima de 210 km/h. Por su parte, el Mercedes Clase C 400 4MATIC electric cuenta con 489 CV y, aunque repite la velocidad máxima de su rival, mejora su aceleración bajando a los 4 segundos.

Hasta ahora, parece que la balanza se decanta por el modelo de Mercedes. Sin embargo, hay un aspecto clave, el que más seguramente en los coches eléctricos, que favorece bastante al BMW i3. Integra una batería de 109 kWh que entrega hasta 900 kilómetros de autonomía por los 762 km del Mercedes con su batería de 94 kWh. Esta diferencia provoca que BMW parta con cierta ventaja porque, a día de hoy, la autonomía es lo que define la decisión de compra de muchos clientes. Aun así, serán las ventas las que dictarán sentencia.