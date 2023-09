SEAT lo confirma: la marca no desaparece, pero ¿"CUPRA es el futuro"?

La noticia de que SEAT iba a desaparecer ha corrido como la pólvora, sin embargo, desde la propia marca desmienten que esto sea así. No obstante, las declaraciones de Thomas Schäfer, CEO de Volkswagen y responsable de otras filiales, deja entrever un futuro diferente para la marca española.

Concretamente, Schäfer ha hablado con el medio inglés Autocar, indiciando que, aunque SEAT no vaya a desaparecer, “CUPRA es el futuro”. Esto, junto a las declaraciones sobre que SEAT desempeñará otro rol, hacen pensar que no, la firma no morirá, pero sí que podría dejar de ser fabricante de vehículos como tal.

El SEAT Arona saca su lado más ecológico con el Pack Marina | SEAT

SEAT no desaparece pero, ¿es CUPRA el futuro?

Pero, ¿qué pasa con SEAT mientras tanto? Según el propio Thomas Schäfer, la marca “seguirá produciendo sus vehículos hasta que se complete su ciclo de vida". Esto quiere decir que no se espera que ese cambio de rol tenga lugar pronto, pero tampoco que la gama actual de SEAT vaya a tener demasiada continuidad.

No obstante, desde la marca nos confirman que sí existen planes de electrificar parte de su gama actual, lo que se puede traducir en un Arona e Ibiza con mecánicas MHEV y su correspondiente etiqueta ECO. Y aunque bien es cierto que de momento no hay indicios de que eso vaya a suceder pronto, no es incompatible con que se produzca dicho escenario antes de que SEAT asuma ese nuevo rol del que habla Thomas Schäfer.

Seat Ateca | SEAT

Sea como fuere, lo que está claro es que el Grupo Volkswagen va a apostar con más vehemencia por CUPRA, pero ello no quiere decir que esta marca sea única y exclusivamente el futuro. ¿Por qué? Porque de momento CUPRA depende mucho de SEAT, y así seguirá siendo en los próximos años.

Esto se debe a que aunque SEAT deje de producir coches como tal, seguirá sirviendo de punto de creación para CUPRA. Ello sucederá con el inminente CUPRA Raval, un utilitario 100% eléctrico al que se le dará vida en la planta que tiene la marca española en Martorell.

Pero lógicamente el rol de SEAT no será el de sustentar a CUPRA con fábricas, sino algo más. Y ese “más” puede ser, con muchas probabilidades, que SEAT se convierta en una marca de movilidad urbana no solo con patinetes y motos eléctricas, sino también con cuadriciclos ligeros.