Un coche con vínculo español hace historia en cuestión de aranceles y marca el futuro

En 1996, Seat presentaba una marca filial, Cupra, para coches de mayor gama. Nadie podía imaginar entonces todos los cambios que se producirían en la industria del automóvil, como la electrificación o el protagonismo chino. Pues tres décadas después, uno de los modelos de Cupra ha hecho historia por una de las cuestiones de actualidad.

Se trata del Cupra Tavascan que, como parte de los vehículos del Grupo Volkswagen, se produce completamente en China. Los coches desarrollados del todo en el gigante asiático están sometidos desde 2024 a un arancel del 20,7% en su llegada a Europa, lo que se añade al preexistente 10% de impuestos aduaneros.

Cupra Tavascan | Centímetros Cúbicos

Un coche exitoso

En definitiva, un 30,7% en impuestos que hace aumentar considerablemente el precio final del producto haciéndolo mucho menos competitivo en el mercado. A pesar de eso, en 2025 el Tavascan firmó el 11% de las ventas de Cupra con más de 36.000 unidades. Y es que se trata de un SUV coupé 100% eléctrico bastante atractivo.

Para empezar, tiene la característica estética deportiva de la marca. Bajo el capó tiene motorizaciones de 286 o 340 CV de potencia, alimentadas por una batería que ofrece 552 kilómetros de autonomía para las versiones menos potentes y 513 kilómetros para las que más. En cualquier caso, el equilibrio entre prestaciones y autonomía es bastante óptimo.

Pues en 2026 el Cupra Tavascan será aún más goloso porque su precio final puede descender ya que no se someterá al arancel adicional del 20,7% a pesar de que seguirá produciéndose por completo en China. De hecho, se convertirá en el primer eléctrico que se desarrolla del todo en el gigante asiático que esquive dicho impuesto. La pregunta es cómo lo ha conseguido.

Cupra Tavascan | Cupra

Condiciones a cambio

Básicamente, la propietaria de Seat y, por tanto, de Cupra, el Grupo Volkswagen, pidió a la Comisión Europea la liberación de este impuesto aceptando que hubiese contraprestaciones. Bruselas se lo pensó y presentó su oferta. A cambio de no someterse a ese arancel, el Cupra Tavascan debe venderse con un precio mínimo preestablecido. Es decir, aunque su coste bajará, será con límites.

Igualmente, solo se podrán importar a Europa un número máximo de unidades de este modelo por año y solo se permite a una empresa traer los coches al continente, Seat. Además de ser un hito histórico, este caso del Cupra Tavascan sienta una jurisprudencia a la que se podrían acoger otros fabricantes para importar sus modelos producidos completamente en China. En definitiva, define el camino a seguir por las marcas, especialmente las asiáticas, en sus relaciones con Bruselas.