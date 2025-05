¿Sabías que todavía puedes comprar un SUV con motor turbodiésel? Aquí tienes tres interesantes opciones

Pensar en un coche diésel en 2025 suena un poco a usar un Nokia 3310 para mandar un WhatsApp: parece que está fuera de onda, pero lo haríamos si pudiésemos. En España, los diésel apenas representan ya un 7% de las ventas, y no es de extrañar con tanto híbrido y eléctrico dando vueltas y las zonas de bajas emisiones poniendo las cosas complicadas. Pero ojo, para los que hacen un montón de kilómetros al año, un turbodiésel sigue siendo un amigo fiel: gasta menos que un gasolina y, a la larga, te ahorra un buen pellizco en combustible, sobre todo si eres de los que vive en la carretera.

Además, aquí no hay dramas con las restricciones de circulación: todo depende de la etiqueta de la DGT, no de si el coche es diésel o no. Los tres SUV que traemos tienen etiqueta C, así que pueden moverse por cualquier ciudad (casi) sin problemas, siempre que no haya un episodio de contaminación de los gordos. Si te gusta hacer viajes largos sin que el bolsillo se resienta, un SUV diésel puede ser una opción que ni te habías planteado, pero que tiene su gracia. Vamos con tres que valen la pena.

Hyundai Tucson: el coreano que arrasa

Hyundai Tucson | Hyundai

El Hyundai Tucson es un SUV que lleva tiempo siendo un fijo en las carreteras, y su versión diésel es una apuesta segura para los que buscan un coche familiar fiable. Tiene un motor 1.6 CRDi de 136 CV que viene con un sistema mild-hybrid. Con esto, se conforma con unos 5,5 l/100 km de consumo y unas emisiones de 144 g/km de CO2 según el ciclo WLTP, unas cifras que están bastante decentes para un coche tan grandote.

Mide 4,51 metros de largo y su maletero llega a los 598 litros, así que es ideal para familias que siempre van hasta arriba de trastos, desde el carrito del pequeño hasta el equipaje para un mes entero fuera de casa. Lleva etiqueta C para pasear por Madrid o Barcelona, y su precio empieza en 28.725 euros con descuentos. Cuesta un pelín más que los otros, pero su diseño lo vale y trae una pantalla de 10,25 pulgadas que es una gozada.

Citroën C5 Aircross: el francés más cómodo

Citroën lanza el C5 Aircross Shine Serie Especial exclusivo para España | Citroën

El Citroën C5 Aircross es el SUV para los que quieren que cada viaje sea como estar en el sofá de casa, y su motor diésel es un compañero que no falla. Lleva un 1.5 BlueHDi de 130 CV, un turbodiésel que gasta tan poco que parece un milagro: unos 4,9 l/100 km según WLTP, con emisiones de 129 g/km de CO2. Es perfecto para los que se pegan buenas palizas de kilómetros (como los autónomos) y no quieren que el presupuesto se vaya al garete, con un depósito que puede llegar a 1.000 km sin pasar por la gasolinera.

Mide 4,50 metros de largo y su maletero tiene 580 litros, además de tres asientos traseros que se pueden mover y reclinar, un detalle que ni el Tucson ni el Ateca tienen y que hace que los viajes largos sean un placer. Su etiqueta C te asegura que no tendrás problemas para circular, y su suspensión con amortiguadores progresivos hace que los baches sean cosa del pasado. Arranca en 35.075 euros, un precio que está bastante bien para un coche que mima tanto.

SEAT Ateca: el español que resiste

SEAT Ateca | SEAT

El SEAT Ateca es un veterano que sigue dando guerra sin despeinarse. Su motor diésel es un 2.0 TDI de 150 CV que va con una caja automática DSG de siete marchas, con lo que gasta unos 5,3 l/100 km y suelta 139 g/km de CO2. No tiene electrificación, pero su etiqueta C te deja circular desde el centro de Valencia hasta un pueblo perdido sin que te digan ni mu.

Con 4,38 metros de largo y un maletero de 510 litros, es un poco más pequeño que los otros, pero tiene un interior práctico que deja sitio para cuatro adultos sin que se den codazos. Su diseño es más clásico, de los que no pasan de moda, y su precio arranca en 35.190 euros. Es una opción para los que buscan un SUV fiable, con un tacto de conducción más vivo que el del C5 Aircross.

¿Cuál te convence más?

El Tucson, el C5 Aircross y el Ateca demuestran que los diésel todavía tienen su sitio entre los SUV. Uno te da diseño y tecnología, otro confort de sobra, y el último practicidad sin complicaciones.