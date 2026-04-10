¿Sabes qué indica el rombo blanco en la carretera? Evita sanciones conociendo su significado

Seguro que últimamente has visto una nueva señal en las carreteras españolas que está generando muchas dudas entre los conductores. Se trata de un rombo blanco sobre un fondo azul y su significado es vital para evitar multas inesperadas. ¡ Y mucho ojo que las multas ascienden a 200 euros!

Esta nueva señal azul con un rombo indica que estás ante un carril VAO, reservado exclusivamente para Vehículos de Alta Ocupación. ¿Quién puede entrar? Por norma general, solo coches con dos o más personas a bordo.

También tienen paso libre los autobuses, vehículos de emergencia, transporte de mercancías de hasta 3.500 kilos y personas con movilidad reducida. Los coches eléctricos o con etiqueta ECO también pueden circular por aquí, aunque su normativa podría cambiar pronto.

La DGT busca reducir los atascos y la contaminación fomentando el uso del coche compartido en las grandes ciudades. ¡Pero ojo! No intentes engañar al sistema. Hay cámaras y dispositivos de seguridad vigilando cada carril constantemente. Si te pillan circulando solo sin cumplir los requisitos, la broma te costará hasta 200 euros de multa.

Mira siempre los paneles informativos para confirmar las franjas horarias y restricciones activas antes de entrar. ¡No dejes que el rombo te pille por sorpresa y comparte este vídeo para que nadie más caiga en la trampa!

Entender estas nuevas señales es fundamental para mejorar la fluidez del tráfico y la seguridad de todos los usuarios.

Recuerda que el objetivo final es reducir el número de vehículos en carretera y las emisiones contaminantes en nuestro país.